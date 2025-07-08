За добу на фронті було 188 боєзіткнень, третина з них на Покровському напрямку – Генштаб

Російські окупанти продовжують тиснути по всій лінії фронту – загалом за добу відбулося 188 боєзіткнень, найважчою ситуація була на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 8 липня у Facebook

Дослівно Генштаб: "За уточненою інформацією, вчора (7 липня – ред.) загарбники завдали по території України 2 ракетних та 68 авіаційних ударів, застосували 5 ракет та скинули 112 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3 373 дрони-камікадзе та здійснили більш ніж 5 000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 141 – з реактивних систем залпового вогню".

Реклама:

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 8 боєзіткнень. Росіяни завдали 6 авіаційних ударів, скинули 11 керованих бомб, здійснили 286 обстрілів, зокрема 3 –з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти 19 разів штурмував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного, Красного Першого, Кам’янки та у бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку за добу було 2 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки та Загризового.

РЕКЛАМА:

На Лиманському напрямку загарбники атакували 27 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та в Серебрянському лісі, а також у бік Серебрянки, Ольгівки й Григорівки.

На Сіверському напрямку, у районах Григорівки та Виїмки, росіяни 3 рази атакували позиції українських військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано 5 боєзіткнень, окупанти наступали у бік Миколаївки, Маркового, Предтечиного і Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 4 атаки в районах Торецька та Диліївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 68 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Разіне, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Шевченко, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку росіяни 30 разів атакували українські позиції в районах населених пунктів Піддубне, Федорівка, Воскресенка, Ялта, Шевченко, Новосілка, Вільне Поле та Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 4 ворожих штурми поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку українські оборонці відбили 4 ворожі атаки в районі Кам’янського та у бік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Також повідомляється, що за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, 3 артилерійські засоби, пункт управління та один інший важливий об’єкт противника.