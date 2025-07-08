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У Києві двоє іноземців демонстрували на вулиці свастику, їх затримали

Станіслав ПогоріловВівторок, 8 липня 2025, 09:15
У Києві двоє іноземців демонстрували на вулиці свастику, їх затримали
фото: поліція Києва

Поліція затримала двох іноземців, які на Печерську у Києві ходили у футболках зі свастикою та демонстрували прапор з нацистською символікою.

Джерело: поліція Києва у Telegram

Дослівно: "Поліцейські встановили особу порушника – ним виявився 27-річний іноземець. Як з’ясувалось у подальшому, останній перебував на вулиці разом із своїм 25-річним товаришем, громадянином іншої країни, який також був одягнутий у футболку із зображенням забороненого символу тоталітарного режиму".

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Деталі: Слідчі затримали обох фігурантів. Під час обшуку за їх місцем мешкання в орендованій квартирі поліцейські вилучили речові докази – одяг, прапор та нарукавний шеврон з елементами символіки нацистського тоталітарного режиму.

 

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження щодо виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

 
 

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Київполіція
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