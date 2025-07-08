Трамп у розмові з Зеленським зняв з себе відповідальність за зупинку постачання зброї – WSJ

Видання The Wall Street Journal написало, що президент США Дональд Трамп під час останньої телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським запевняв його, що призупинення американської допомоги Україні відбулося не за його особистим розпорядженням.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела, передає "Європейська правда"

Деталі: Видання на основі спілкування з посадовцями, обізнаними з перебігом розмови американського й українського президентів 4 липня, повідомляє, що Трамп заперечував особисту причетність до паузи з постачанням Україні погодженої раніше допомоги.

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Зокрема, Трамп сказав Зеленському, що "не є відповідальним" за призупинення постачання допомоги.

Президент США зазначив, що дав вказівку провести переоцінку запасів на збройових складах Пентагону після завданих ударів по Ірану, але не розпоряджався заморожувати постачання зброї.

Передісторія:

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