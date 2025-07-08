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Трамп у розмові з Зеленським зняв з себе відповідальність за зупинку постачання зброї – WSJ

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловВівторок, 8 липня 2025, 10:01
Трамп у розмові з Зеленським зняв з себе відповідальність за зупинку постачання зброї – WSJ
Володимир Зеленський, Дональд Трамп, фото: ОП

Видання The Wall Street Journal написало, що президент США Дональд Трамп під час останньої телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським запевняв його, що призупинення американської допомоги Україні відбулося не за його особистим розпорядженням.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела, передає "Європейська правда"

Деталі: Видання на основі спілкування з посадовцями, обізнаними з перебігом розмови американського й українського президентів 4 липня, повідомляє, що Трамп заперечував особисту причетність до паузи з постачанням Україні погодженої раніше допомоги.

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Зокрема, Трамп сказав Зеленському, що "не є відповідальним" за призупинення постачання допомоги.

Президент США зазначив, що дав вказівку провести переоцінку запасів на збройових складах Пентагону після завданих ударів по Ірану, але не розпоряджався заморожувати постачання зброї. 

Передісторія:

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Читайте детальніше про те, що могло стояти за рішенням США про блокаду зброї

ТрампЗеленськийдопомога Українізброя
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