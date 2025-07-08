Майже половина опитаних українців песимістично оцінюють майбутнє країни – КМІС

47% українців повідомили, що через 10 років вони скоріше бачать Україну зруйнованою і з великим відтоком людей, ніж процвітаючою країною у складі Євросоюзу.

Джерело: стаття "Української правди" "Як сварки із Трампом змінили українську соціологію і кому тепер вірять українці", в якій наводять результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у травні-червні

Пряма мова виконавчого директора КМІС Антона Грушецького: "Було… запитання "Як ви бачите Україну через 10 років: процвітаючою країною Євросоюзу чи зруйнованою країною з великим відтоком людей?". Ще під час опитувань у грудні 2024 року більше 57% вважало, що Україна через 10 років процвітатиме в ЄС. А уже станом на кінець травня – початок червня навпаки майже половина (було 28%, стало 47% – ред.) бачить Україну зруйнованою".

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Інфографіка УП на основі даних КМІС

Деталі: Порівняно з жовтнем 2022 року, коли у процвітання України вірили 88% опитаних і лише 5% бачили за 10 років руйнування і відтік людей, кількість песимістично налаштованих українців зросла у 9 разів.

Як видно з інфографіки, з жовтня 2022 року кількість позитивно налаштованих українців з кожним новим опитуванням продовжувала знижуватися. Однак станом на червень кількість тих, хто вірить у процвітання України через 10 років все ж залишається досить високою – 43%.

Останнє зростання негативних очікувань соціологи пов’язують з тим, що наприкінці минулого року частина українців все ж мали сподівання, що президенту США Дональду Трампу, який саме мав вступати в посаду, таки вдасться втілити в життя свою багаторазову обіцянку і зупинити війну в Україні.

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Але очікуванням українців не судилося справдитись.

"Після інавгурації Трампа, його загравань із Путіним, а особливо після скандалу в Овальному кабінеті з Володимиром Зеленським наприкінці лютого, сподівання на американського лідера та його можливості закінчити війну з Росією остаточно розвіялись", – йдеться в статті УП.

Попри це соціологи зафіксували, що українці досі проти поступок територіями і вважають, що Україна скоріше рухається до єднання, ніж до розколу.

"Було логічно очікувати, що після "жорсткої посадки" від Трампа (послаблення підтримки і зміни риторики США щодо РФ – ред.) відбудеться певний морально-психологічний спад в українців. Але навіть за таких умов наші опитування показують, що все одно абсолютна більшість українців – проти варіантів завершення війни на умовах, які виглядають як капітуляція.

Ми скоро опублікуємо дані нового дослідження, і там видно, що відчуття єднання трохи посилилось. Близько 60% опитаних вважають, що Україна рухається скоріше до єднання, ніж до розколу", – підсумував Грушецький.

Дослідження проходило у травні-червні.