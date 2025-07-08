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НАЗК: В Україні зростає кількість вироків за корупцію, зокрема серед топпосадовців

Анастасія ПроцВівторок, 8 липня 2025, 11:33
НАЗК: В Україні зростає кількість вироків за корупцію, зокрема серед топпосадовців
ілюстрація НАЗК

У 2024 році в Україні за корупційні злочини засудили 2195 осіб – майже 80% усіх обвинувачених у таких справах. Кількість вироків у справах про топкорупцію за останні три роки зросла вдвічі.

Джерело: НАЗК

Деталі: Загалом за минулий рік за корупційні кримінальні правопорушення та пов’язані з корупцією злочини засудили 2195 осіб – це майже 80% усіх обвинувачених у таких справах. Йдеться про вироки, які набрали законної сили.

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У справах, які розглядає Вищий антикорупційний суд, торік було винесено 60 вироків у справах про топкорупцію. Для порівняння, у 2021 році таких було 24.

За даними НАЗК:

  • 17 осіб отримали покарання у вигляді позбавлення волі (переважно на строк від 5 до 10 років);
  • 34 особи були звільнені від відбування покарання з випробуванням;
  • решта – отримали штраф.

У чверті випадків суди конфіскували майно. Більшість засуджених також отримали додаткове покарання – заборону обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.

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Найчастіше ВАКС виносив вироки за:

  • зловживання владою або службовим становищем,
  • розтрату чи заволодіння майном,
  • отримання неправомірної вигоди,
  • зловживання впливом.

Водночас корупційні справи розглядають і місцеві загальні суди, але там фігурують переважно непублічні особи.

У 2024 році вони засудили 2135 осіб, понад 60% з них – за пропозицію або надання неправомірної вигоди. Основний вид покарання – штраф.

Нагадаємо:

  • У березні 2024 року в НАЗК у відповідь на запит громадського руху "ЧЕСНО" повідомили, що склали щонайменше 70 адмінпротоколи та 34 обґрунтовані висновки щодо нардепів через ймовірні корупційні правопорушення.

корупціясудНАЗК
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