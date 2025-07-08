НАЗК: В Україні зростає кількість вироків за корупцію, зокрема серед топпосадовців

У 2024 році в Україні за корупційні злочини засудили 2195 осіб – майже 80% усіх обвинувачених у таких справах. Кількість вироків у справах про топкорупцію за останні три роки зросла вдвічі.

Джерело: НАЗК

Деталі: Загалом за минулий рік за корупційні кримінальні правопорушення та пов’язані з корупцією злочини засудили 2195 осіб – це майже 80% усіх обвинувачених у таких справах. Йдеться про вироки, які набрали законної сили.

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У справах, які розглядає Вищий антикорупційний суд, торік було винесено 60 вироків у справах про топкорупцію. Для порівняння, у 2021 році таких було 24.

За даними НАЗК:

17 осіб отримали покарання у вигляді позбавлення волі (переважно на строк від 5 до 10 років);

34 особи були звільнені від відбування покарання з випробуванням;

решта – отримали штраф.

У чверті випадків суди конфіскували майно. Більшість засуджених також отримали додаткове покарання – заборону обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.

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Найчастіше ВАКС виносив вироки за:

зловживання владою або службовим становищем,

розтрату чи заволодіння майном,

отримання неправомірної вигоди,

зловживання впливом.

Водночас корупційні справи розглядають і місцеві загальні суди, але там фігурують переважно непублічні особи.

У 2024 році вони засудили 2135 осіб, понад 60% з них – за пропозицію або надання неправомірної вигоди. Основний вид покарання – штраф.

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