Підполковника запасу викрили на шпигунстві на користь Росії
Правоохоронці викрили підполковника запасу, який на замовлення російської спецслужби шпигував для ворога на Сумщині.
Джерело: Сумська обласна прокуратура, СБУ
Деталі: За даними слідства, колишній військовий, підполковник запасу Сил оборони, після звільнення зі служби пішов на співпрацю з ворогом та займався збором інформації про дислокацію Сил оборони, що воюють на передовій.
З урахуванням військового звання та бойового досвіду, він "втемну" використовував знайомих серед українських воїнів, з якими товаришував після звільнення.
Також він допомагав куратору створювати нову агентурну мережу на прикордонні з діючих та колишніх військових.
Діяльність агентурної мережі було нейтралізовано у квітні цього року. Тоді правоохоронці затримали громадянина РФ та його спільника, які збирали розвіддані для прориву російських диверсантів на територію Шосткинського району.
Також, за даними слідства, підозрюваний допомагав бажаючим потрапляти на територію РФ.
На даний час чоловік під вартою. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України.