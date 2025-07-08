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Підполковника запасу викрили на шпигунстві на користь Росії

Валентина РоманенкоВівторок, 8 липня 2025, 12:31
Підполковника запасу викрили на шпигунстві на користь Росії
фото прокуратури

Правоохоронці викрили підполковника запасу, який на замовлення російської спецслужби шпигував для ворога на Сумщині.

Джерело: Сумська обласна прокуратура, СБУ

Деталі: За даними слідства, колишній військовий, підполковник запасу Сил оборони, після звільнення зі служби пішов на співпрацю з ворогом та займався збором інформації про дислокацію Сил оборони, що воюють на передовій.

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З урахуванням військового звання та бойового досвіду, він "втемну" використовував знайомих серед українських воїнів, з якими товаришував після звільнення.

Також він допомагав куратору створювати нову агентурну мережу на прикордонні з діючих та колишніх військових.

Діяльність агентурної мережі було нейтралізовано у квітні цього року. Тоді правоохоронці затримали громадянина РФ та його спільника, які збирали розвіддані для прориву російських диверсантів на територію Шосткинського району.

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Також, за даними слідства, підозрюваний допомагав бажаючим потрапляти на територію РФ. 

На даний час чоловік під вартою. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України.

шпигунстводержзрадаСумська областьСБУ
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