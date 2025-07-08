Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Німеччина заявила про лазерну атаку Китаю на її літак у Червоному морі

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловВівторок, 8 липня 2025, 12:37
Німеччина заявила про лазерну атаку Китаю на її літак у Червоному морі
ілюстративне фото: gov.uk

Німеччина заявила про лазерну атаку китайських військових проти німецького літака, що бере участь у морській операції ЄС ASPIDES, МЗС викликало посла КНР на розмову.

Джерело: заява Міністерства закордонних справ Німеччини в соцмережі X, передає "Європейська правда"

Деталі: 8 липня в МЗС Німеччини заявили, що викликають на розмову посла Китаю у зв’язку з інцидентом з німецьким літаком, залученим до місії Євросоюзу ASPIDES.

Реклама:

Як зазначили у зовнішньополітичному відомстві, китайські сили застосували проти літака лазер, коли він виконував свої завдання в рамках місії з протидії бойовикам-хуситам у Червоному морі.

"Створення загрози для німецького персоналу та перешкоджання операції є абсолютно неприйнятними", – наголосили в МЗС Німеччини. 

Які саме сили Китаю перебували в зоні діяльності операції, в повідомленні не уточнюють. 

РЕКЛАМА:

Місія ASPIDES є військовою місією ЄС з підтримання безпеки на морі та захисту вільного судноплавства в акваторії Червоного моря, Перської затоки та Індійського океану. 

Що було раніше:

НімеччинаКитай
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Луцьк пережив наймасованішу російську атаку – мер
У Держдепі запевнили, що Трамп рішуче налаштований забезпечити Україну зброєю
Україна приєдналась до останніх пакетів санкцій ЄС проти Росії
Сибіга підтвердив, що Маркарову незабаром замінять на посаді посла США
На тлі чуток про перезавантаження Кабміну Свириденко очолить делегацію України у Римі
"Совок не вийшов з міністерства": у мережі висміяли відео Мін’юсту зі Стефанішиною на заставках телефонів
Усі новини...
Німеччина
Довга війна Фріца Вальтера: майор Граф, табір для полонених в Україні і тричі щасливі угорці
Глава МЗС Чехії: внесок Німеччини в ініціативу щодо боєприпасів Україні – один з найбільших
Страждання Хюлькенберга, повернення Шумахера та скандал у США: 5 подіумів – важливіших за перемогу
Останні новини
07:31
Окупанти вдарили по Степногірській громаді: є руйнування, поранена жінка
07:15
Росіяни атакували з дронів людей у Херсоні: 2 поранених
06:55
Росія втратила ще 1050 військових у війні проти України – Генштаб
06:52
"Челсі" впевнено переміг "Флуміненсе" у півфіналі Клубного чемпіонату світу з футболу
06:51
Луцьк пережив наймасованішу російську атаку – мер
06:37
Голова французької розвідки: Немає впевненості щодо місцезнаходження запасів іранського урану
05:11
Росія оголосила Єльський університет "небажаною" організацією
04:09
США планують передати Україні додаткову систему Patriot – WSJ
03:17
ЄС розглядає можливість створення фонду підтримки України на 100 мільярдів євро – ЗМІ
02:49
оновленоРФ атакувала "Кинжалами" та ударними дронами: у багатьох містах пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама:
Реклама: