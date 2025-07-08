Німеччина заявила про лазерну атаку Китаю на її літак у Червоному морі

Німеччина заявила про лазерну атаку китайських військових проти німецького літака, що бере участь у морській операції ЄС ASPIDES, МЗС викликало посла КНР на розмову.

Джерело: заява Міністерства закордонних справ Німеччини в соцмережі X, передає "Європейська правда"

Деталі: 8 липня в МЗС Німеччини заявили, що викликають на розмову посла Китаю у зв’язку з інцидентом з німецьким літаком, залученим до місії Євросоюзу ASPIDES.

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Як зазначили у зовнішньополітичному відомстві, китайські сили застосували проти літака лазер, коли він виконував свої завдання в рамках місії з протидії бойовикам-хуситам у Червоному морі.

"Створення загрози для німецького персоналу та перешкоджання операції є абсолютно неприйнятними", – наголосили в МЗС Німеччини.

Які саме сили Китаю перебували в зоні діяльності операції, в повідомленні не уточнюють.

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Місія ASPIDES є військовою місією ЄС з підтримання безпеки на морі та захисту вільного судноплавства в акваторії Червоного моря, Перської затоки та Індійського океану.

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