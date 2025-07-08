Німеччина заявила про лазерну атаку Китаю на її літак у Червоному морі
Німеччина заявила про лазерну атаку китайських військових проти німецького літака, що бере участь у морській операції ЄС ASPIDES, МЗС викликало посла КНР на розмову.
Джерело: заява Міністерства закордонних справ Німеччини в соцмережі X, передає "Європейська правда"
Деталі: 8 липня в МЗС Німеччини заявили, що викликають на розмову посла Китаю у зв’язку з інцидентом з німецьким літаком, залученим до місії Євросоюзу ASPIDES.
Як зазначили у зовнішньополітичному відомстві, китайські сили застосували проти літака лазер, коли він виконував свої завдання в рамках місії з протидії бойовикам-хуситам у Червоному морі.
"Створення загрози для німецького персоналу та перешкоджання операції є абсолютно неприйнятними", – наголосили в МЗС Німеччини.
Які саме сили Китаю перебували в зоні діяльності операції, в повідомленні не уточнюють.
Місія ASPIDES є військовою місією ЄС з підтримання безпеки на морі та захисту вільного судноплавства в акваторії Червоного моря, Перської затоки та Індійського океану.
Що було раніше:
- Генсек НАТО припустив, що Китай може попросити Росію відвернути увагу НАТО перед операцією із захоплення Тайваню.
- Також у ЗМІ потрапила інформація, що міністр закордонних справ Китаю у розмові з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас заявив, що Пекін не може прийняти поразку Росії у війні проти України.