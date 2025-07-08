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СБУ затримала жінку, яка на вказівку РФ планувала підірвати готель у Рівному

Анастасія ПроцВівторок, 8 липня 2025, 12:39
СБУ затримала жінку, яка на вказівку РФ планувала підірвати готель у Рівному
фото: СБУ

Служба безпеки України затримала жінку, яка на замовлення російських спецслужб планувала підірвати один із найпопулярніших готелів у Рівному.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: Контррозвідка СБУ затримала підозрювану "на гарячому", коли вона поспіхом виїжджала з готелю. У номері вона залишила саморобний вибуховий пристрій і мінікамеру з віддаленим доступом для відеофіксації підриву.

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Вибухівку мали активувати дистанційно – дзвінком на мобільний телефон, вмонтований у пристрій. СБУ знешкодила СВП.

За даними слідства, підозрювана – 49-річна мешканка Рівненщини. Російські спецслужби завербували її через сайт знайомств. Вона отримала координати схрону з готовим вибуховим пристроєм та ключ від номера, заброньованого на підставну особу.

Також жінка, за інструкцією кураторів, придбала компоненти для виготовлення ще одного СВП. Під час обшуку у неї вдома вилучили телефон із доказами співпраці з ворогом і складові другої вибухівки.

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Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 ККУ – замах на терористичний акт. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Жінку взяли під варту.

СБУРівне
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