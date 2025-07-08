Прикордонник на авто врізався в бетонну опору: загинула неповнолітня пасажирка

Працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру співробітнику правоохоронного органу Житомирщини, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну аварію.

Джерело: ДБР, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За попередньою інформацією, близько 1:20 ночі 7 липня 2025 року у Житомирі водій легкового автомобіля не впорався з керуванням і врізався у бетонну опору. За кермом перебував правоохоронець (за даними джерела УП – старший сержант Держприкордонслужби -ред.), який у неробочий час перевозив двох неповнолітніх дівчат – 16 і 17 років, та 25-річного чоловіка.

Реклама:

Внаслідок зіткнення 16-річна дівчина загинула на місці. Інших потерпілих з численними травмами госпіталізовано до лікарні.

За результатами огляду, чоловік перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння – рівень алкоголю у крові перевищував допустиму норму більш ніж у п’ять разів, зазначають у ДБР.

Наразі правоохоронця затримали, йому повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

РЕКЛАМА:

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.