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Прикордонник на авто врізався в бетонну опору: загинула неповнолітня пасажирка

Валентина РоманенкоВівторок, 8 липня 2025, 12:53
Прикордонник на авто врізався в бетонну опору: загинула неповнолітня пасажирка
фото ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру співробітнику правоохоронного органу Житомирщини, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну аварію.

Джерело: ДБР, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За попередньою інформацією, близько 1:20 ночі 7 липня 2025 року у Житомирі водій легкового автомобіля не впорався з керуванням і врізався у бетонну опору. За кермом перебував правоохоронець (за даними джерела УП – старший сержант Держприкордонслужби -ред.), який у неробочий час перевозив двох неповнолітніх дівчат – 16 і 17 років, та 25-річного чоловіка.

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Внаслідок зіткнення 16-річна дівчина загинула на місці. Інших потерпілих з численними травмами госпіталізовано до лікарні.

 

За результатами огляду, чоловік перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння – рівень алкоголю у крові перевищував допустиму норму більш ніж у п’ять разів, зазначають у ДБР.

Наразі правоохоронця затримали, йому повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

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Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

ДТПЖитомирДБР
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