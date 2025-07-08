Затримали батька та сина – поліцейських, які за гроші "звільняли" чоловіків від армії

Правоохоронці викрили злочинну групу з-поміж поліцейських та посадовця територіального центру комплектування Одеської області, які за гроші допомагали ухилятися від військової служби.

Джерело: ДБР, Спеціалізована прокуратура в сфері оборони Південного регіону, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Розслідування встановило, що батько та син – ( за даними джерела УП, працівники поліції Ізмаїлу -ред.) – пропонували клієнтам на території Болградського та Ізмаїльських районів Одеської області виключити їх із баз розшуку та військового обліку. Ціна послуги становила 7 тисяч доларів.

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Після отримання коштів ділки передавали особисті дані та фотокартки чоловіків співучаснику з ТЦК. Той вносив недостовірну інформацію до баз даних, зокрема щодо нібито встановленої непридатності до служби за рішенням військово-лікарської комісії.

Фігурантів затримали 3 липня під час одержання другої частини хабаря.

фото прокуратури

Усім трьом повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Суд обрав запобіжні заходи у вигляді арешту строком на 60 діб з можливістю внесення застави від 1,5 до 2 млн грн.

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Слідчі встановлюють інших осіб, яких незаконно зняли з військового обліку.

Наразі встановлюється повне коло причетних осіб до оборудки та охочі, які встигли скористатись їх послугами.