На Прикарпатті чоловік вистрілив у авто і поранив 12-річного хлопчика – поліція
У селі Кобаки Косівського району Івано-Франківської області чоловік вистрілив у легковик, у якому перебував 12-річний хлопчик. Дитина отримала поранення в плече.
Джерело: поліція Івано-Франківської області
Деталі: Повідомляється, що на лінію 102 звернувся місцевий житель і повідомив, що невідомий вистрілив у його автомобіль Renault Kangoo. Куля з пневматичної зброї пробила заднє скло дверей і поранила його 12-річного сина. Хлопчика госпіталізували. Його життю нічого не загрожує.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група.
Дослівно: Правоохоронці встановили, що постріл здійснили із пневматичного пістолета. У ході оперативних заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Йдеться про 57-річного мешканця того ж села.
Під час огляду за місцем проживання правопорушника поліцейські виявили та вилучили два пневматичних пістолети. Від проходження перевірки на стан сп’яніння чоловік відмовився".
Деталі: За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство із застосуванням зброї. Призначено експертизи. Триває досудове розслідування.