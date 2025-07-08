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На Прикарпатті чоловік вистрілив у авто і поранив 12-річного хлопчика – поліція

Анастасія ПроцВівторок, 8 липня 2025, 15:56
На Прикарпатті чоловік вистрілив у авто і поранив 12-річного хлопчика – поліція
ФОТО: НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

У селі Кобаки Косівського району Івано-Франківської області чоловік вистрілив у легковик, у якому перебував 12-річний хлопчик. Дитина отримала поранення в плече.

Джерело: поліція Івано-Франківської області

Деталі: Повідомляється, що на лінію 102 звернувся місцевий житель і повідомив, що невідомий вистрілив у його автомобіль Renault Kangoo. Куля з пневматичної зброї пробила заднє скло дверей і поранила його 12-річного сина. Хлопчика госпіталізували. Його життю нічого не загрожує.

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На місце події виїхала слідчо-оперативна група. 

 
фото: Національна поліція України

Дослівно: Правоохоронці встановили, що постріл здійснили із пневматичного пістолета. У ході оперативних заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Йдеться про 57-річного мешканця того ж села.

 
фото: Національна поліція України

Під час огляду за місцем проживання правопорушника поліцейські виявили та вилучили два пневматичних пістолети. Від проходження перевірки на стан сп’яніння чоловік відмовився".

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фото: Національна поліція України

Деталі: За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство із застосуванням зброї. Призначено експертизи. Триває досудове розслідування.

Івано-Франківська областьполіціядіти
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