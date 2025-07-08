Підпал у Британії на замовлення ПВК "Вагнер": лондонський суд оголосив вироки

Суд у Великій Британії 8 липня визнав трьох фігурантів винними у підпалі у Лондоні підприємств, пов’язаних з Україною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters

Деталі: Британські офіційні особи заявили, що напад був організований за наказом російської ПВК "Вагнер" і став черговим проявом злочинної діяльності Москви на території Британії.

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Пожежа сталася у 2024 році на промисловому об’єкті в Лондоні та була спрямована на два приміщення, включно з компанією, яка доставляла посилки до України, зокрема супутникове обладнання від Starlink американського мільярдера Ілона Маска.

Прокурор Данкан Пенні під час відкриття судового процесу в суді Олд-Бейлі минулого місяця заявив, що підпал організував 21-річний Ділан Ерл, який визнав свою провину в підпалі з обтяжувальними обставинами та вчиненні дій за законом про національну безпеку.

Відтак Ерл став першою особою, засудженою за новим законом про національну безпеку, ухваленим торік для протидії ворожій діяльності іноземних держав.

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Пенні зазначив, що Ерл "свідомо діяв за вказівкою групи "Вагнер", яка заборонена у Великій Британії як терористична організація, і "усвідомлював, що діє проти інтересів України і на користь Росії".

23-річні Нії Коджо Менса і Джакім Роуз, а також 20-річний Угнюс Асмена заперечували свою вину у підпалі з обтяжувальними обставинами, але присяжні визнали їх винними. 61-річного Пола Інгліша за цим самим обвинуваченням було виправдано.

Ще двоє обвинувачених: 23-річний Дмитріюс Паулаускас і 20-річний Ештон Еванс заперечували, що знали про терористичні акти, але не повідомили про них. Еванса визнали винним за одним пунктом і виправдали за другим, а Паулаускаса – повністю виправдали.