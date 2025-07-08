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Посли ЄС у середу знову розглянуть 18-й пакет санкцій проти РФ, Словаччина не змінила позицію

Тетяна Висоцька, Олександр ШумілінВівторок, 8 липня 2025, 17:12
Посли ЄС у середу знову розглянуть 18-й пакет санкцій проти РФ, Словаччина не змінила позицію
Фото: Getty Images

У середу, 9 липня, Комітет постійних представників ЄС (Coreper) в Брюсселі знову розгляне проєкт 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, проте позиція Словаччини щодо його блокування наразі не змінилася.

Джерело: "Європейська правда"з посиланням на посадовців, обізнаних із вказаним питанням

Деталі: Посли держав ЄС 9 липня обговорять 18-й пакет санкцій проти РФ і спробують вмовити Словаччину зняти вето з нього.

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"Обговорення 18-го пакету санкцій проти Російської Федерації є в порядку денному Coreper на завтра (9 липня. – Ред.). Але не можу спрогнозувати, чи буде він затверджений, чи буде далі блокуватися Словаччиною", – повідомив "Європейській правді" інформований посадовець ЄС.

Він додав, що "є надія на позитивне рішення вже завтра або цього тижня".

Проте власні джерела "ЄвроПравди" в уряді Словаччини запевняють: наразі ситуація залишається "такою самою, як була минулої п’ятниці", коли пакет санкцій не був затверджений.

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"Станом на зараз позиція Словаччини не змінилася. Словаччина блокує 18-й пакет санкцій проти Росії, поки не отримає чіткі гарантії від Єврокомісії щодо компенсації збитків, які принесе планована повна відмова Євросоюзу від закупівель російського газу (з 1 січня 2028 року. – Ред.)", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

Тим не менш, на запитання, чи може змінитися позиція Словаччини завтра, він відповів лаконічно: "Все може бути".

Як повідомляла "Європейська правда", віцепрем’єрка України Ольга Стефанішина заявила, що цього тижня країни ЄС повинні дійти згоди щодо 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ.

Нагадаємо, 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії був знову поставлений на розгляд під час засідання послів Європейського Союзу (Coreper) у Брюсселі 4 липня, але не був прийнятий через позицію Словаччини.

Словаччина блокує санкції, щоб отримати гарантії від Єврокомісії щодо наслідків повної відмови від російського газу з 2028 року.

Раніше ЗМІ прогнозували, що Словаччина має розблокувати 18-й пакет санкцій після успішних переговорів з Єврокомісією 3 липня в Братиславі.

ЄС
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