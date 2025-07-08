"Назад до КДБ": російська Держдума дозволила ФСБ мати власні СІЗО

Російська Держдума дозволила ФСБ мати підвідомчі СІЗО для фігурантів справ "проти безпеки держави".

Джерело: "Важные истории"

Деталі: Держдума РФ ухвалила в третьому читанні закон, який дозволяє утримувати обвинувачених у злочинах проти безпеки держави в окремих ізоляторах, підвідомчих ФСБ, повідомив один з його авторів, депутат Василь Піскарьов.

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"Це дасть змогу підвищити ефективність розслідування кримінальних справ такої категорії та гарантовано захистити підслідних шпигунів і терористів від несанкціонованого спілкування з підслідними щодо інших видів злочинів", - заявив він.

За його словами, ухвалення такого закону - "адекватна реакція держави" на наявні загрози безпеці на тлі повномасштабного вторгнення в Україну, після початку якого "кратно активізувалася діяльність іноземних спецслужб".

Закон набуде чинності з 1 січня 2026 року.

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Ексаналітикиня Федеральної служби виконання покарань Анна Каретникова зазначила виданню, що ухвалення цього закону - повернення до практики, характерної для КДБ, від якої Росія відходила після розпаду СРСР у 90-х і 2000-х у межах виконання зобов'язань, узятих на себе під час вступу до Ради Європи 1996 року.

"Утримання і слідство не можуть бути зосереджені в одних і тих самих руках. Якщо так зробити, то це легалізує те свавілля, яке є і зараз, що з арештантів будуть вибивати зізнавальні свідчення створенням нестерпних умов утримання", - каже експерт.

Також Каретникова зазначає, що дізнаватися інформацію про справи проти політичних в'язнів стане ще складніше - хоча зараз і так засекречено дуже багато справ, наприклад, щодо держзради.

"Ми нічого не будемо дізнаватися про ці справи, що там із цими людьми діється, катують їх чи не катують, годують чи не годують. Думаю, що їхні зовнішні відносини зі світом будуть обмежені, як і листування з політичними в'язнями, навколо якого зараз багато в чому консолідується громадянське суспільство", - наголосила вона.

ФСБ могла мати власні СІЗО до 2006 року. Після цього вони перейшли під юрисдикцію Мін'юсту РФ і потрапили в структуру ФСВП. Єдиний виняток - ізолятор "Лефортово" в Москві, який весь цей час неформально перебував у віданні ФСБ. Хоча він і підпорядковується ФСВП, будівля СІЗО фізично пов'язана зі слідчим управлінням ФСБ.

Загалом у Росії сім слідчих ізоляторів центрального підпорядкування ФСВП, включно з "Кремлівським централом", що розташований усередині СІЗО № 1 "Матросская тишина" московського підпорядкування.