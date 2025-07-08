Салліван вважає, що адміністрація Байдена не стримувала ескалацію РФ, а давала Україні зброю

Радник із питань національної безпеки в адміністрації колишнього американського президента Джо Байдена Джейк Салліван заперечив, що адміністрація Байдена фокусувалась на стримуванні ескалації з боку Росії та України, і запевнив, що головним завданням було надавати зброю Україні.

Джерело: Джейк Салліван в інтерв'ю Суспільному, відповідаючи на запитання про обмеження у використанні Україною американської далекобійної зброї для ударів по території Росії, "Європейська правда"

Деталі: Салліван "повністю відкинув" твердження, що основною стратегією Сполучених Штатів за часів адміністрації Байдена було "управління ескалацією".

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"Основною стратегією було надати безпрецедентний обсяг військової допомоги Україні та запровадження історичного рівня санкцій щодо Росії. Якщо подивитися на кількість наданої нами зброї та швидкість, з якою це було зроблено – думаю, це перевершило будь-які очікування в лютому 2022-го", – заяви він.

Салліван сказав, що навіть у моменти "підвищеної напруги й високої ймовірності потенційного застосування Росією тактичної ядерної зброї" – Сполучені Штати не припиняли постачати Україні зброю.

"Так, ми встановили обмеження на удари далекобійної зброї по Росії на значний період часу. Але тоді ми вважали – й досі вважаємо – що такі удари дали б обмежений результат. Вони ніколи не стануть панацеєю в цій війні", – пояснив ексрадник.

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Він зазначив, що повний "послужний список" адміністрації Байдена не вказує на історію про те, як вони "стримувалися".

"Це була історія про те, як ми стрімко постачали величезну кількість озброєння в Україну, за дуже обмеженими винятками. Те ж, що адміністрація Трампа робить сьогодні, прямо суперечить стратегії [нашої адміністрації]. Це шкодить позиціям України як на полі бою, так і за столом переговорів", – додав він.

Минулого тижня Пентагон оголосив, що призупиняє передання частини артилерійських боєприпасів і засобів протиповітряної оборони Україні, пославшись на необхідність збереження зброї для захисту від інших загроз.

У пʼятницю, 4 липня, відбулась телефонна розмова президента США Дональда Трампа і Володимира Зеленського, під час якої обговорювалось питання поставок зброї Україні.

Нещодавно коментуючи зупинку деяких видів боєприпасів Україні, у Пентагоні заявили, що адміністрація Байдена впродовж чотирьох років бездумно роздавала зброю.

Водночас після розмови Трампа та Зеленського у Пентагоні оголосили, що за дорученням президента США надсилають Україні додаткову оборонну зброю.

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