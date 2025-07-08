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CNN: у Трампа обговорять питання про постачання Україні ракет до Patriot

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Вівторок, 8 липня 2025, 19:02
CNN: у Трампа обговорять питання про постачання Україні ракет до Patriot
Президент США Дональд Трамп. Фото з Facebook

Члени команди національної безпеки президента Дональда Трампа планують у вівторок обговорити деталі постачання зброї, в тому числі ракет Patriot, Україні після того, як очільник Білого дому зробив заяву про відправку Києву озброєння.

Джерело: "Європейська правда", телеканал CNN

Деталі: За словами джерела, обізнаного з цим питанням, в адміністрації вже ведуться дискусії щодо того, як доставити додаткові ракети-перехоплювачі до системи Patriot в Україну після п'ятничного телефонного дзвінка Трампа президенту України Володимиру Зеленському.

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Трамп в ході розмови із Зеленським дав зрозуміти, що як і раніше готовий допомогти Україні, повідомило джерело.

Інший співрозмовник зауважив, що у телефонних розмовах з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і президентом Франції Емманюелем Макроном наприкінці минулого тижня Трамп також обговорив поставки Patriot Україні, в тому числі можливість розподілу витрат між європейськими країнами або передачі Києву власних систем.

Очікується, що переговори про озброєння продовжаться цього тижня в Римі на конференції з відновлення України, куди прибуде спецпосланець Трампа Кіт Келлог.

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8 липня у Пентагоні оголосили, що за дорученням Трампа США надсилають Україні додаткову оборонну зброю.

За даними порталу Axios, Трамп розпорядився відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot, а також тисне на Німеччину, аби та продала одну зі своїх батарей Patriot Україні.

Читайте також: Трамп відновлює допомогу ЗСУ, але чи надовго? Що впливає на політику США щодо України

СШАзброяТрампППО
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