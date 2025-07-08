В Україні відкриває представництво чеський виробник зброї Excalibur Army

Чеська компанія-виробник зброї Excalibur Army у вівторок повідомила про відкриття представництва в Україні, якій з 2022 року постачає свою продукцію.

Джерело: повідомлення на сайті компанії, "Європейська правда"

Деталі: В Excalibur Army пояснили, що відкриття українського представництва покликане "посилити місцеву співпрацю, оптимізувати логістику та розпочати спільне виробництво оборонної продукції на території України".

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Серед іншого, українське представництво Excalibur Army буде обробляти замовлення, документацію та надавати технічні консультації.

У чеській компанії наголосили, що компанія з початку повномасштабної агресії Росії поставила в Україну понад тисячу наземних систем, зокрема танки, броньовані машини піхоти, артилерійські системи та ракетні установки, а також понад 2 мільйони великокаліберних боєприпасів.

"Завдяки співпраці з компанією "Українська бронетехніка" ми вже підготували проєкт місцевого виробництва боєприпасів великого калібру", – ідеться в повідомленні Excalibur Army.

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У 2022 році Excalibur Army виграла контракт на модернізацію майже сотні танків Т-72, який фінансувався США та Нідерландами в межах військової допомоги Україні.

Раніше чеська компанія оголосила про виділення близько 650 мільйонів крон (понад 27 мільйонів євро) у будівництво ще одного виробничого цеху для модернізації радянських танків для України.