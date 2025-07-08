В Італії знайшли повішеною 18-річну українську студентку, яка зникла минулого тижня

18-річну українську студентку Марію Бугайову, яка зникла 4 липня на півдні Італії, знайшли мертвою.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на La Stampa

Деталі: За даними італійських ЗМІ, Бугайова перебувала в туристичному селищі південного італійського регіону Апулія в межах європейського проєкту з братиславським Університетом Коменського.

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Дівчина зникла минулої пʼятниці, 4 липня. У її готельному номері знайшли телефон, паспорт і аркуш із кількома мобільними номерами. Незадовго до зникнення вона переказала певну суму грошей братові.

Спершу італійські правоохоронці вважали, що Бугайова сама вирішила втекти, оскільки незадовго до зникнення дізналась, що її стажування в Італії завершиться 6 липня без можливості продовження – тоді як багато інших студентів залишались до вересня.

Українку також помітили на камерах відеоспостереження неподалік від місця стажування. З них було видно, що Бугайова прямує до пляжу, а потім її сліди зникли.

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У вівторок стало відомо, що тіло 18-річної дівчини знайшли за кілометр від туристичного селища, де вона стажувалась. За попередніми даними, її знайшли повішеною.

Наразі італійські правоохоронці публічно не коментували, як кваліфікують ситуацію.

Нагадаємо, у червні 2024 року після тижня пошуків у Німеччині знайшли тіло 9-річної українки, яка вважалась зниклою.

Її вбивцю, 37-річного чоловіка, визнали винним у вбивстві української біженки та засудили до довічного увʼязнення в січні.