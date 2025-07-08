Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Італії знайшли повішеною 18-річну українську студентку, яка зникла минулого тижня

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Вівторок, 8 липня 2025, 19:40
В Італії знайшли повішеною 18-річну українську студентку, яка зникла минулого тижня
фото: pixabay

18-річну українську студентку Марію Бугайову, яка зникла 4 липня на півдні Італії, знайшли мертвою.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на La Stampa

Деталі: За даними італійських ЗМІ, Бугайова перебувала в туристичному селищі південного італійського регіону Апулія в межах європейського проєкту з братиславським Університетом Коменського.

Реклама:

Дівчина зникла минулої пʼятниці, 4 липня. У її готельному номері знайшли телефон, паспорт і аркуш із кількома мобільними номерами. Незадовго до зникнення вона переказала певну суму грошей братові.

Спершу італійські правоохоронці вважали, що Бугайова сама вирішила втекти, оскільки незадовго до зникнення дізналась, що її стажування в Італії завершиться 6 липня без можливості продовження – тоді як багато інших студентів залишались до вересня.

Українку також помітили на камерах відеоспостереження неподалік від місця стажування. З них було видно, що Бугайова прямує до пляжу, а потім її сліди зникли.

РЕКЛАМА:

У вівторок стало відомо, що тіло 18-річної дівчини знайшли за кілометр від туристичного селища, де вона стажувалась. За попередніми даними, її знайшли повішеною.

Наразі італійські правоохоронці публічно не коментували, як кваліфікують ситуацію.

Нагадаємо, у червні 2024 року після тижня пошуків у Німеччині знайшли тіло 9-річної українки, яка вважалась зниклою.

Її вбивцю, 37-річного чоловіка, визнали винним у вбивстві української біженки та засудили до довічного увʼязнення в січні.

Італіяукраїнці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоКиїв зазнав масованої комбінованої атаки РФ: щонайменше 13 постраждалих
Гендиректорка соцмережі Х оголосила про відставку на тлі скандалу з чат-ботом Grok
Кремль про рішення ЄСПЛ проти Росії: Вважаємо нікчемними, виконувати не будемо
Сирський: Кожна третя ворожа ціль, уражена Силами оборони в червні, – на рахунку СБС
У Києві відмовились від запровадження ізраїльської системи оповіщення
відеоЗеленський зустрівся з Папою Римським
Усі новини...
Італія
Італія повернула Іспанії понад 60 викрадених творів мистецтва
"Непокараний Зло". Весілля року українців в Італії 
В Італії через потужний шторм загинула жінка
Останні новини
05:28
Келлог: Україні потрібен новий "План Маршалла"
04:18
фотоНа Тернопільщині в ДТП загинули четверо людей
03:22
Трамп ухилився від відповіді на запитання про паузу у військовій допомозі Україні
02:34
оновленоКиїв зазнав масованої комбінованої атаки РФ: щонайменше 13 постраждалих
02:08
оновленоПожежі та виклики "швидких", є постраждалі – наслідки атаки ворожих БпЛА на Київ
01:50
Оновлено від 00:06У Києві та області ППО працювала по ворожих безпілотниках
01:28
Військова допомога Україні: США відновили деякі поставки після перерви – Reuters
00:30
Ворог з артилерії вдарив по Херсону, поранені троє людей
23:58
Новини економіки 9 липня: масштабні обшуки на митницях, на АЕС можуть зупинитись ремонти
23:57
боксВін заслужив на реванш: Усик – про другий бій з Дюбуа
Усі новини...
Реклама:
Реклама: