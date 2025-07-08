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Трамп: Путін постійно говорить нам купу нісенітниць

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Вівторок, 8 липня 2025, 19:44
Трамп: Путін постійно говорить нам купу нісенітниць
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував господаря Кремля Володимира Путіна, заявивши, що той говорить "багато нісенітниць".

Джерело: "Європейська правда", Трамп на засіданні свого кабінету

Деталі: Американський президент повторив, що розв’язана РФ війна "ніколи б не мала початись", а потім накинувся з критикою на Путіна.

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"Якщо чесно, Путін постійно нам говорить купу нісенітниць. Він завжди дуже ввічливий, але це виявляється безглуздим", – сказав він.

На запитання про можливі санкції проти Росії, Трамп відповів: "Так, я розглядаю це".

8 липня у Пентагоні оголосили, що за дорученням Трампа США надсилають Україні додаткову оборонну зброю.

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За даними порталу Axios, Трамп розпорядився відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot, а також тисне на Німеччину, аби та продала одну зі своїх батарей Patriot Україні.

Читайте також: Трамп відновлює допомогу ЗСУ, але чи надовго? Що впливає на політику США щодо України

ТрампПутінросійсько-українська війна
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