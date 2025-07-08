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На тлі чуток про перезавантаження Кабміну Свириденко очолить делегацію України у Римі

Українська правдаВівторок, 8 липня 2025, 20:21
На тлі чуток про перезавантаження Кабміну Свириденко очолить делегацію України у Римі
Фото з Facebook Свириденко

Делегацію України для участі в Конференції з питань відновлення України, яка пройде у Римі 10-11 липня очолить перший віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Джерело: розпорядження президента

Деталі: У розпорядженні Свириденко названа главою делегації. Чинного прем’єр-міністра Дениса Шмигаля у списку немає.

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В делегацію також входять міністри Герман Галущенко, Віталій Коваль, Олексій Кулеба, Сергій Марченко, Андрій Сибіга, Герман Сметанін, Ольга Стефанішина, Микола Точицький, Рустем Умєров, Михайло Федоров.

Що цьому передувало:

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