На тлі чуток про перезавантаження Кабміну Свириденко очолить делегацію України у Римі
Вівторок, 8 липня 2025, 20:21
Делегацію України для участі в Конференції з питань відновлення України, яка пройде у Римі 10-11 липня очолить перший віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко.
Джерело: розпорядження президента
Деталі: У розпорядженні Свириденко названа главою делегації. Чинного прем’єр-міністра Дениса Шмигаля у списку немає.
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В делегацію також входять міністри Герман Галущенко, Віталій Коваль, Олексій Кулеба, Сергій Марченко, Андрій Сибіга, Герман Сметанін, Ольга Стефанішина, Микола Точицький, Рустем Умєров, Михайло Федоров.
Що цьому передувало:
- В останні дні в низці медіа та анонімних телеграм-каналах з’явилися різні чутки щодо майбутніх перестановок у Кабінеті міністрів.
- Про потенційне призначення Свириденко прем'єркою читайте у нашому матеріалі: "Прем'єрка в урядовому "Кварталі". Чи зможе Свириденко замінити Шмигаля"