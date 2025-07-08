Сибіга підтвердив, що Маркарову незабаром замінять на посаді посла США

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський має намір замінити послів у країнах "Групи семи", зокрема і Сполучених Штатах.

Джерело: Про це він сказав в інтервʼю "Українському радіо", повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Сибіга заявив, що очікує найближчим часом "кадрові рішення" в українському дипломатичному корпусі.

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"Напевно, що слід очікувати близько 20 указів, якими буде і звільнено, і призначено нових керівників закордонних установ", – спрогнозував глава української дипломатії.

Він окремо згадав посла України у США Оксану Маркарову, яку назвав "однією з нашим найбільш успішних послів".

"Надзвичайно ефективна, харизматична, але напевно, що в кожного дипломата є ротаційний цикл. Я вам підтверджу, що бачення президента України – здійснити ротацію в усіх країнах і G7, і G20. Тобто, передусім посилити ці країни, зокрема – трек США", – додав Сибіга.

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У червні глава МЗС повідомляв, що президент Зеленський вже ухвалив "певні кадрові рішення" щодо зміни керівників деяких закордонних установ – вони очікуються у липні.

ЗМІ писали, що під час телефонної розмови Зеленського з американським президентом Дональдом Трампом, яка відбулася 4 липня, вони обговорили питання заміни Маркарової.