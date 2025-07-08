Обраний за конкурсом на директора БЕБ: Рішення уряду відхилити мою кандидатуру не відповідає закону

Обраний за результатами конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Цивінський вимагає повідомити, які саме "безпекові оцінки" від СБУ стали підставою для того, щоб Кабмін відхилив його кандидатуру на посаду.

Джерело: Цивінський у Facebook

Пряма мова: "Як стало відомо з деяких Telegram-каналів, 07 липня 2025 року Кабінет міністрів України відхилив мою кандидатуру на посаду керівника Бюро економічної безпеки. Відхилення відбулось нібито з безпекових питань на підставі матеріалів, наданих Службою безпеки України.

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Як громадянин, як службовець правоохоронного органу, який успішно проходив 10 років усі перевірки СБУ, як людина, яка з першого дня повномасштабного вторгнення стала на захист Батьківщини та проходила службу в ГУР МО, для мене є принциповим питання з’ясувати, які саме "безпекові оцінки" стали підставою для відповідного рішення (з урахуванням того що я маю допуск до держтаємниці)".

Деталі: Цивінський вважає, що рішення КМУ не відповідає закону: "Очікую публікації офіційного рішення або підтвердження опублікованої інформації офіційними особами".

Він також повідомив, що звернувся до уряду, конкурсної комісії та СБУ, щоб отримати всю інформацію, в тому числі ту, яка стосується безпекової оцінки: "Після отримання відповідних даних детально прокомунікую".

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