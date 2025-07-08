Обраний за конкурсом на директора БЕБ: Рішення уряду відхилити мою кандидатуру не відповідає закону
Обраний за результатами конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Цивінський вимагає повідомити, які саме "безпекові оцінки" від СБУ стали підставою для того, щоб Кабмін відхилив його кандидатуру на посаду.
Джерело: Цивінський у Facebook
Пряма мова: "Як стало відомо з деяких Telegram-каналів, 07 липня 2025 року Кабінет міністрів України відхилив мою кандидатуру на посаду керівника Бюро економічної безпеки. Відхилення відбулось нібито з безпекових питань на підставі матеріалів, наданих Службою безпеки України.
Як громадянин, як службовець правоохоронного органу, який успішно проходив 10 років усі перевірки СБУ, як людина, яка з першого дня повномасштабного вторгнення стала на захист Батьківщини та проходила службу в ГУР МО, для мене є принциповим питання з’ясувати, які саме "безпекові оцінки" стали підставою для відповідного рішення (з урахуванням того що я маю допуск до держтаємниці)".
Деталі: Цивінський вважає, що рішення КМУ не відповідає закону: "Очікую публікації офіційного рішення або підтвердження опублікованої інформації офіційними особами".
Він також повідомив, що звернувся до уряду, конкурсної комісії та СБУ, щоб отримати всю інформацію, в тому числі ту, яка стосується безпекової оцінки: "Після отримання відповідних даних детально прокомунікую".
Нагадаємо:
- Раніше повідомлялося, що переможцем у конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки став детектив НАБУ та один з керівників операції "Чисте місто" Олександр Цивінський.
- 24 червня конкурсна комісія отримала інформацію від СБУ про рекомендацію провести поліграф стосовно окремих кандидатів, родичі яких, як вказали у СБУ, мають певні зв’язки з РФ, зокрема і Цивінський.
- Згодом повідомлялося, що конкурсна комісія передала прем'єр-міністру Денису Шмигалю подання щодо переможця конкурсу з обрання голови БЕБ Олександра Цивінського. І все це відбувається на тлі розмов про можливу зміну уряду.
- Комісія з добору директора Бюро економічної безпеки України очікує офіційного повідомлення від уряду щодо рішення про призначення директора бюро.
- Бізнес-асоціації України закликали президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля переглянути рішення Кабміну щодо непризначення директора Бюро економічної безпеки (БЕБ), обраного за результатами конкурсу.