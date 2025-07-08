Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна приєдналась до останніх пакетів санкцій ЄС проти Росії

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Вівторок, 8 липня 2025, 22:23
Україна приєдналась до останніх пакетів санкцій ЄС проти Росії
фото: getty images

Президент Володимир Зеленський у вівторок підписав укази про синхронізацію санкцій України з 15-м, 16-м і 17-м пакетами санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Джерело: уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Три укази про застосування економічних санкцій проти низки осіб були викладені на сайті Офісу президента у вівторок, але перелік цих осіб не був опублікований.

Реклама:

За словами Власюка, підписані Зеленським укази синхронізують українські санкції з 15-м, 16-м та 17-м санкційними пакетами Європейського Союзу.

Таким чином Україна наголошує на важливості повної синхронізації санкцій між усіма партнерами санкційної коаліції, зауважив уповноважений президента.

Раніше Україна синхронізувала свої санкції з 9-14 санкційними пакетами ЄС, санкціями проти причетних до порушення прав людини в Білорусі, а також рішеннями ЄС від 2011 та 2020-2025 років щодо осіб, причетних до порушення прав людини в Ірані та військової підтримки РФ у війні проти України.

РЕКЛАМА:

19 червня Володимир Зеленський повідомив, що Україна синхронізує санкції з партнерами та розширить тиск на російський енергетичний сектор.

УкраїнасанкціїРосіяЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоРосіяни вранці дронами і бомбами атакували Донеччину: загинули 8 людей
ЄСПЛ: РФ відповідальна за масштабні порушення прав людини на Донбасі та збиття рейсу MH17
СБУ: У Києві затримали двох китайців, які намагалися вивезти секретну документацію по "Нептунах"
Соціологія: Українці найбільше довіряють трьом посадовцям
Через спеку в Європі загинули понад 2 тисячі людей – дослідження
CNN: Трамп розповів, що погрожував Путіну "розбомбити Москву" в разі вторгнення в Україну
Усі новини...
Україна
В Україні відкриває представництво чеський виробник зброї Excalibur Army
Україна запровадила санкції проти китайських постачальників деталей до "Шахедів"
Мотобол – екзотика, що стала легендою для Полтавщини
Останні новини
14:35
У Міносвіти хочуть запровадити шефство військових бригад над університетами
14:32
Європарламент вимагає в Угорщини й Словаччини не блокувати санкції проти Росії
14:32
На енергоблоках АЕС можуть зупинитись ремонтні роботи: "Енергоатом" пояснив причину
14:10
У Кабміні розглядають кандидатуру Андрія Вітренка на пост міністра освіти і науки: що про нього відомо
14:09
На Київщині відбудують зруйновану росіянами багатоповерхівку: витратять чверть мільярда
14:08
Експансія Пакистану, конкуренція з Яндексом та трансформація бізнес-моделі. Інтерв'ю з CEO Uklon
14:07
В Агентстві відновлення – новий керівник закупівельної організації
14:05
фотоРосіяни вранці дронами і бомбами атакували Донеччину: загинули 8 людей
13:59
боксПромоутер Тайсона підтвердив домовленість щодо третього бою Ф'юрі з Усиком
13:59
Мінсоцполітики пропонує суттєво збільшити виплати при народженні дитини: про які суми йдеться
Усі новини...
Реклама:
Реклама: