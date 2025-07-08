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Глава МЗС дав пораду, як сприймати новини зі США

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Вівторок, 8 липня 2025, 23:01
Глава МЗС дав пораду, як сприймати новини зі США
Глава МЗС Андрій Сибіга. Фото з Facebook МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга запевнив, що окремі заяви зі США, зокрема й ті, які стосуються України, не свідчать про кардинальні зміни американської зовнішньої політики.

Джерело: Сибіга в інтервʼю "Українському радіо", "Європейська правда"

Деталі: Сибіга закликав сприймати інформацію зі США "правильно, виважено, критично і спокійно".

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"Тому що не може одна, умовно кажучи, заява чи один (допис у) Twitter визначати фундаментальні треки зовнішньої політики. Але безумовно, на це потрібно звертати увагу", – пояснив він.

Глава МЗС наголосив, що сильна дипломатія зараз здатна наблизити мир в Україні.

"Україна не одна. Ця війна нас навчила, ця війна для нас відкрила нові пласти взаємодії з нашими партнерами. І ми справді сьогодні маємо справжніх і союзників, і партнерів на міжнародній арені, з якими ми вже започаткували довготерміновий трек співробітництва", – додав Сибіга.

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Як відомо, в останні дні викликало стурбованість рішення США призупинити частину військової допомоги Україні.

Однак вже 7 липня президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати повинні надіслати Україні зброю для захисту.

Читайте також: Трамп відновлює допомогу ЗСУ, але чи надовго? Що впливає на політику США щодо України

МЗССШАСибіга Андрій
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