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Росіяни 137 разів атакували українські позиції: найгарячіше на Покровському напрямку – Генштаб

Іван Д'яконовСереда, 9 липня 2025, 00:51
Росіяни 137 разів атакували українські позиції: найгарячіше на Покровському напрямку – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби 8 липня Збройні сили України відбили 148 атак російських окупаційних військ. Найбільш напружена ситуація зберігається на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Деталі: Від початку доби російські загарбники завдали два ракетних та 52 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши при цьому 77 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1 113 дронів-камікадзе та здійснили 4 126 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.  

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Деталі: Протягом дня на Покровському напрямку окупанти 51 разів атакували у районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Разіне, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Муравка, Олексіївка, Зелений Кут, Горіхове та в напрямках Покровська, Молодецького й Новопавлівки.  

Дослівно: "Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 177 окупантів, з яких 118 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили один БТР, автомобіль, 13 одиниць мототехніки, гармату, 11 БпЛА, дві окопні РЕБ, одну антену управління БпЛА. Крім того, уражено автомобіль, п’ять гармат та міномет російських загарбників.".

Деталі: Від початку доби на Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 13 боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав сім авіаційних ударів, скинувши 13 керованих бомб, здійснив 260 обстрілів, зокрема п’ять – із  реактивних систем залпового вогню.  

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На Південно-Слобожанському напрямку ворог 10 разів атакував у районах Вовчанська, Амбарного та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три спроби наступу в районах Загризового та Голубівки.  

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 13 штурмів у районах населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Зелена Долина, Торське, Рідкодуб, Григорівка та в напрямку Шандриголового.  

На Сіверському напрямку ворог чотири рази атакував у районі Івано-Дар’ївки та  в напрямках Серебрянки й Виїмки.  

З початку доби на Краматорському напрямку українські підрозділи відбили три атаки ворога біля Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося дев’ять боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Диліївки, Торецька, Яблунівки, Русиного Яру та в напрямках Катеринівки, Олександро-Калинового.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивають один ворожий штурм поблизу Малинівки.  

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 26 атак загарбників в районах населених пунктів Запоріжжя, Піддубне, Мирне, Комар, Воскресенка, Шевченко, Зелене Поле, Вільне Поле та Новопіль.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Плавні, наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху намагався наблизитися до укріплень українських оборонців. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Миколаївка та Львове.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Генштабросійсько-українська війнаокупація
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