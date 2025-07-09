Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія втратила ще 1050 військових у війні проти України – Генштаб

Іван Д'яконовСереда, 9 липня 2025, 06:55
Росія втратила ще 1050 військових у війні проти України – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони вбили та поранили 1050 російських загарбників, загальні втрати ворога у війні склали 1 029 660 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 09.07.25 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 1 029 660 (+1 050) осіб,
  • танків – 11 000 (+5) од;
  • бойових броньованих машин – 22 969 (+2) од;
  • артилерійських систем – 30 102 (+68) од;
  • засобів ППО – 1 193 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44 457 (+227) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 54 575 (+119) од;
  • спеціальної техніки – 3 929 (+2) од.

Дані уточнюються.

втрати у війніГенштабросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоКиїв зазнав масованої комбінованої атаки РФ: щонайменше 13 постраждалих
Гендиректорка соцмережі Х оголосила про відставку на тлі скандалу з чат-ботом Grok
Кремль про рішення ЄСПЛ проти Росії: Вважаємо нікчемними, виконувати не будемо
Сирський: Кожна третя ворожа ціль, уражена Силами оборони в червні, – на рахунку СБС
У Києві відмовились від запровадження ізраїльської системи оповіщення
відеоЗеленський зустрівся з Папою Римським
Усі новини...
втрати у війні
ЗСУ відмінусували ще понад тисячу окупантів з добу
За рік виповнилося б 60: на фронті загинув фотограф та експрацівник Чорнобильського заповідника
Сили оборони відмінусували ще 1100 окупантів
Останні новини
05:28
Келлог: Україні потрібен новий "План Маршалла"
04:18
фотоНа Тернопільщині в ДТП загинули четверо людей
03:22
Трамп ухилився від відповіді на запитання про паузу у військовій допомозі Україні
02:34
оновленоКиїв зазнав масованої комбінованої атаки РФ: щонайменше 13 постраждалих
02:08
оновленоПожежі та виклики "швидких", є постраждалі – наслідки атаки ворожих БпЛА на Київ
01:50
Оновлено від 00:06У Києві та області ППО працювала по ворожих безпілотниках
01:28
Військова допомога Україні: США відновили деякі поставки після перерви – Reuters
00:30
Ворог з артилерії вдарив по Херсону, поранені троє людей
23:58
Новини економіки 9 липня: масштабні обшуки на митницях, на АЕС можуть зупинитись ремонти
23:57
боксВін заслужив на реванш: Усик – про другий бій з Дюбуа
Усі новини...
Реклама:
Реклама: