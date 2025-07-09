Росія втратила ще 1050 військових у війні проти України – Генштаб
Середа, 9 липня 2025, 06:55
За минулу добу Сили оборони вбили та поранили 1050 російських загарбників, загальні втрати ворога у війні склали 1 029 660 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 09.07.25 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу – близько 1 029 660 (+1 050) осіб,
- танків – 11 000 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 22 969 (+2) од;
- артилерійських систем – 30 102 (+68) од;
- засобів ППО – 1 193 (+1) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44 457 (+227) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 54 575 (+119) од;
- спеціальної техніки – 3 929 (+2) од.
Дані уточнюються.