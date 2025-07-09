Окупанти вдарили по Степногірській громаді: є руйнування, 2 поранених
Середа, 9 липня 2025, 07:31
Дві людини дістали поранення та зруйновані приватні будинки внаслідок російської атаки по Степногірській громаді Запорізької області вранці 9 липня.
Джерело: голова ОВА Іван Федоров в Telegram
Пряма мова очільника області: "Поранена жінка та зруйновані приватні будинки – такі наслідки ранішньої ворожої атаки по Степногірській громаді".
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Деталі: Федоров додав, що екстрені служби виїхали на місце удару.
Доповнено: Пізніше він уточнив, що внаслідок ворожої атаки постраждало подружжя.
"59-річна жінка дістала мінно-вибухові осколкові поранення грудної клітини. 57-річний чоловік – поранення кінцівок та брюшної полості. Обоє ушпиталені. Медики надають всю необхідну допомогу", – зазначив голова ОВА.