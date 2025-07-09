Росіяни убили 3 цивільних на Донеччині за добу

Наслідки російських ударів по Донеччині. Фото з Telegram прокуратури

У Донецькій області за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули та ще 11 дістали поранення.

Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін та Донецька обласна прокуратура в Telegram

Пряма мова очільника області: "За 8 липня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 в Білицькому і 1 у Новому Донбасі. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення".

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Деталі: Загалом з початку повномасштабного вторгнення загарбники убили щонайменше 3 327 мирних жителів Донеччини та поранили щонайменше 7 491 людину.

Філашкін підкреслив, що ці цифри не враховують жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнено: Пізніше у Донецькій обласній прокуратурі повідомили, по Білицькому окупанти вдарили "КАБом-250". Внаслідок атаки загинули дві жінки, ще троє осіб віком 19, 28 та 45 років дістали мінно-вибухові травми, осколкові поранення й різану рану.



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