Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни убили 3 цивільних на Донеччині за добу

Ірина БалачукСереда, 9 липня 2025, 08:29
Росіяни убили 3 цивільних на Донеччині за добу
Наслідки російських ударів по Донеччині. Фото з Telegram прокуратури

У Донецькій області за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули та ще 11 дістали поранення.  

Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін та Донецька обласна прокуратура в Telegram

Пряма мова очільника області: "За 8 липня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 в Білицькому і 1 у Новому Донбасі. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення".

Реклама:

Деталі: Загалом з початку повномасштабного вторгнення загарбники убили щонайменше 3 327 мирних жителів Донеччини та поранили щонайменше 7 491 людину.

Філашкін підкреслив, що ці цифри не враховують жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнено: Пізніше у Донецькій обласній прокуратурі повідомили, по Білицькому окупанти вдарили "КАБом-250". Внаслідок атаки загинули дві жінки, ще троє осіб віком 19, 28 та 45 років дістали мінно-вибухові травми, осколкові поранення й різану рану.

На житловий сектор Родинського загарбники скинули авіабомбу "ФАБ-250" з модулем УМПК.

Донецька областьобстрілжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоКиїв зазнав масованої комбінованої атаки РФ: щонайменше 13 постраждалих
Гендиректорка соцмережі Х оголосила про відставку на тлі скандалу з чат-ботом Grok
Кремль про рішення ЄСПЛ проти Росії: Вважаємо нікчемними, виконувати не будемо
Сирський: Кожна третя ворожа ціль, уражена Силами оборони в червні, – на рахунку СБС
У Києві відмовились від запровадження ізраїльської системи оповіщення
відеоЗеленський зустрівся з Папою Римським
Усі новини...
Донецька область
Російські війська просунулись у Запорізькій та Донецькій областях – DeepState
Окупанти убили 7 цивільних на Донеччині за добу
Ворог окупував ще два населені пункти – DeepState
Останні новини
05:28
Келлог: Україні потрібен новий "План Маршалла"
04:18
фотоНа Тернопільщині в ДТП загинули четверо людей
03:22
Трамп ухилився від відповіді на запитання про паузу у військовій допомозі Україні
02:34
оновленоКиїв зазнав масованої комбінованої атаки РФ: щонайменше 13 постраждалих
02:08
оновленоПожежі та виклики "швидких", є постраждалі – наслідки атаки ворожих БпЛА на Київ
01:50
Оновлено від 00:06У Києві та області ППО працювала по ворожих безпілотниках
01:28
Військова допомога Україні: США відновили деякі поставки після перерви – Reuters
00:30
Ворог з артилерії вдарив по Херсону, поранені троє людей
23:58
Новини економіки 9 липня: масштабні обшуки на митницях, на АЕС можуть зупинитись ремонти
23:57
боксВін заслужив на реванш: Усик – про другий бій з Дюбуа
Усі новини...
Реклама:
Реклама: