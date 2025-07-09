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CNN: Трамп розповів, що погрожував Путіну "розбомбити Москву" в разі вторгнення в Україну

Марія Ємець, Анастасія ПроцСереда, 9 липня 2025, 10:27
CNN: Трамп розповів, що погрожував Путіну розбомбити Москву в разі вторгнення в Україну
Ілюстративне фото: Getty Images

Журналісти CNN отримали аудіозапис однієї з приватних зустрічей Дональда Трампа з донорами його кампанії, що відбулася торік. На записі Трамп стверджує, що під час своєї першої каденції пригрозив лідерам Росії та Китаю наслідками у разі можливих атак на Україну й Тайвань.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN 

Деталі: Як стверджують, йдеться про аудіозапис з минулорічної зустрічі Трампа з донорами кампанії. У ньому той розповідає, як нібито пригрозив максимально жорсткою відповіддю лідерам РФ і Китаю, якби ті наважились на вторгнення в Україну і на Тайвань.

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"Путіну я сказав: "Якщо ви зайдете в Україну, я розбомблю Москву до бісової матері. Кажу вам, що у мене немає вибору", – цитують Трампа. 

Він продовжив, що Путін відреагував сумнівом. "Але на 10% він мені повірив", – додав Трамп. 

Трамп поділився, що так само озвучив попередження у спілкуванні з лідером Китаю Сі Цзіньпіну щодо можливих планів захоплення Тайваню та пригрозив "бомбити Пекін". "Він подумав, що я божевільний", – додав Трамп.

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ТрампПутінКитай
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