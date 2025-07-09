CNN: Трамп розповів, що погрожував Путіну "розбомбити Москву" в разі вторгнення в Україну

Журналісти CNN отримали аудіозапис однієї з приватних зустрічей Дональда Трампа з донорами його кампанії, що відбулася торік. На записі Трамп стверджує, що під час своєї першої каденції пригрозив лідерам Росії та Китаю наслідками у разі можливих атак на Україну й Тайвань.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: Як стверджують, йдеться про аудіозапис з минулорічної зустрічі Трампа з донорами кампанії. У ньому той розповідає, як нібито пригрозив максимально жорсткою відповіддю лідерам РФ і Китаю, якби ті наважились на вторгнення в Україну і на Тайвань.

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"Путіну я сказав: "Якщо ви зайдете в Україну, я розбомблю Москву до бісової матері. Кажу вам, що у мене немає вибору", – цитують Трампа.

Він продовжив, що Путін відреагував сумнівом. "Але на 10% він мені повірив", – додав Трамп.

Трамп поділився, що так само озвучив попередження у спілкуванні з лідером Китаю Сі Цзіньпіну щодо можливих планів захоплення Тайваню та пригрозив "бомбити Пекін". "Він подумав, що я божевільний", – додав Трамп.

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Нагадаємо:

Останніми днями президент США відчутно змінив позицію щодо військової допомоги Україні та свою риторику щодо очільника Кремля. Зокрема, Трамп чи не вперше висловив сумнів, що правитель РФ "прагне миру", та сказав, що Путін говорить "багато нісенітниць".

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