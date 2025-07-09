Через спеку в Європі загинули понад 2 тисячі людей – дослідження

За даними дослідження Імперського коледжу Лондона та Лондонської школи гігієни й тропічної медицини, через сильну спеку в 12 європейських містах померло близько 2300 людей.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Дослідження охоплювало 10 днів, протягом яких великі частини Західної Європи постраждали від екстремальної спеки. У цей період температура в Іспанії перевищила 40 градусів за Цельсієм, а у Франції спалахнули лісові пожежі.

Реклама:

Дослідження свідчить, що з 2300 людей, які, за оцінками, загинули протягом цього періоду, 1500 смертей були пов'язані зі зміною клімату, яка посилила спеку.

"Зміна клімату зробила погоду значно спекотнішою, ніж вона була б без цього, що своєю чергою робить її набагато небезпечнішою", – сказав доктор Бен Кларк, дослідник Імперського коледжу Лондона.

Дослідження охопило 12 міст, включно із Барселоною, Мадридом, Лондоном і Міланом, де, за словами вчених, зміна клімату підвищила температуру під час спекотної хвилі на 4 градуси за Цельсієм.

РЕКЛАМА:

Для оцінки кількості загиблих вчені використовували перевірені епідеміологічні моделі та історичні дані про смертність, які відображають смерті, де спека була основною причиною, включно із випадками, коли вплив спеки погіршив наявні захворювання.

Науковці заявили, що використовували рецензовані методи для швидкого отримання оціночної кількості загиблих, оскільки більшість смертей, пов'язаних із спекою, не реєструються офіційно, а деякі уряди не оприлюднюють ці дані.

Як зазначається, Західна Європа пережила найтепліший червень за всю історію спостережень, причому більша частина регіону зазнала "дуже сильного теплового стресу".

Нагадаємо: