Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через спеку в Європі загинули понад 2 тисячі людей – дослідження

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцСереда, 9 липня 2025, 12:20
Через спеку в Європі загинули понад 2 тисячі людей – дослідження
Ілюстративне фото: Getty Images

За даними дослідження Імперського коледжу Лондона та Лондонської школи гігієни й тропічної медицини, через сильну спеку в 12 європейських містах померло близько 2300 людей.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters 

Деталі: Дослідження охоплювало 10 днів, протягом яких великі частини Західної Європи постраждали від екстремальної спеки. У цей період температура в Іспанії перевищила 40 градусів за Цельсієм, а у Франції спалахнули лісові пожежі.

Реклама:

Дослідження свідчить, що з 2300 людей, які, за оцінками, загинули протягом цього періоду, 1500 смертей були пов'язані зі зміною клімату, яка посилила спеку.

"Зміна клімату зробила погоду значно спекотнішою, ніж вона була б без цього, що своєю чергою робить її набагато небезпечнішою", – сказав доктор Бен Кларк, дослідник Імперського коледжу Лондона.

Дослідження охопило 12 міст, включно із Барселоною, Мадридом, Лондоном і Міланом, де, за словами вчених, зміна клімату підвищила температуру під час спекотної хвилі на 4 градуси за Цельсієм.

РЕКЛАМА:

Для оцінки кількості загиблих вчені використовували перевірені епідеміологічні моделі та історичні дані про смертність, які відображають смерті, де спека була основною причиною, включно із випадками, коли вплив спеки погіршив наявні захворювання.

Науковці заявили, що використовували рецензовані методи для швидкого отримання оціночної кількості загиблих, оскільки більшість смертей, пов'язаних із спекою, не реєструються офіційно, а деякі уряди не оприлюднюють ці дані.

Як зазначається, Західна Європа пережила найтепліший червень за всю історію спостережень, причому більша частина регіону зазнала "дуже сильного теплового стресу".

Нагадаємо:

Європапогода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото У столиці через обстріл перекрили низку вулиць, міський транспорт змінив маршрути руху
оновлено від 2:34, відео, фото Київ зазнав масованої комбінованої атаки РФ: 2 загиблих та 16 постраждалих
Гендиректорка соцмережі Х оголосила про відставку на тлі скандалу з чат-ботом Grok
Кремль про рішення ЄСПЛ проти Росії: Вважаємо нікчемними, виконувати не будемо
Сирський: Кожна третя ворожа ціль, уражена Силами оборони в червні, – на рахунку СБС
У Києві відмовились від запровадження ізраїльської системи оповіщення
Усі новини...
Європа
Зеленський анонсував зустріч "коаліції рішучих" у Римі
У НАТО офіційно відбулась зміна командувача Об’єднаних сил у Європі
Історія Діогу Жоти. Яким був португальський футболіст "Ліверпуля", який загинув у ДТП
Останні новини
10:00
Британія і Франція хочуть замовити більше крилатих ракет Storm Shadow
09:57
Квотування експорту масла в ЄС підштовхнуло до зростання цін в Україні
09:51
тенісВід плати за участь у турнірі до багатомільйонних призових: фінансова еволюція Вімблдону
09:40
фото, відео Росія атакувала 18-ма ракетами і 400 дронами, треба санкції і інвестиції у зброю – Зеленський
09:38
У Римі починається нова конференція з відновлення України
09:12
інтерв'юТарас Чмут: Часом командирам простіше місяцями казати, що ці позиції наші, а вони вже давно не наші
09:11
В Україні зріс попит на гібридні авто: найпопулярніші моделі червня
09:04
Росіяни вранці ударили дронами по Херсону: 2 поранених
08:54
Президент Чехії на конференції з відбудови України у Римі запропонує свій план
08:46
фото У столиці через обстріл перекрили низку вулиць, міський транспорт змінив маршрути руху
Усі новини...
Реклама:
Реклама: