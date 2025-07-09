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Соціологія: Українці найбільше довіряють трьом посадовцям

Олександр ШумілінСереда, 9 липня 2025, 12:27
Соціологія: Українці найбільше довіряють трьом посадовцям
Зеленський і Залужний, фото: Facebook-сторінка президента

Серед українців найвищу довіру мають чинний посол України у Великобританії Валерій Залужний і президент Володимир Зеленський, трохи їм поступається керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.   

Джерело: опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 4-5 липня

Деталі: Соціологи цікавилися думкою щодо довіри до 5 посадовців. В результаті враховувалися відповіді "цілком довіряю" і "скоріше довіряю".

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Найвищу довіру мають Валерій Залужний (73%), Володимир Зеленський (67%) та Кирило Буданов (56%).

Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському довіряють 41%. Прем’єр-міністру Денису Шмигалю – чверть опитаних.

 
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Опитування проводилося на підконтрольній Києву території з числа 1000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

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ЗалужнийЗеленськийБуданов
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