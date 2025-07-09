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СБУ: У Києві затримали двох китайців, які намагалися вивезти секретну документацію по "Нептунах"

Олександр ШумілінСереда, 9 липня 2025, 12:56
СБУ: У Києві затримали двох китайців, які намагалися вивезти секретну документацію по Нептунах
Фото прокуратури

У Києві Контррозвідка Служби безпеки України затримала двох громадян Китаю, які намагалися вивезти документацію щодо виробництва українських ракет "Нептун".

Джерело: повідомлення СБУ і Офісу генерального прокурора

Дослівно СБУ: "Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві двох громадян Китайської Народної Республіки, які намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун"...

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Як встановило розслідування, один з китайських шпигунів – 24-річний ексстудент одного з київських технічних вишів. Він залишився у Києві після того як у 2023 році його відрахували за академічну неуспішність.

Інший фігурант – його батько, який постійно проживав у КНР, але періодично навідувався в Україну, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина".

 
Фото прокуратури

Деталі: В СБУ заявили, що колишній китайський студент щоб здобути технічну документацію з виробництва "Нептунів" намагався завербувати українця, який має відношення до розробок новітніх озброєнь.

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"Контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його розвідактивності й затримала "на гарячому" під час передачі йому таємних документів. Наступним етапом було затримано його батька, який мав передати секретні відомості до спецслужб КНР", - йдеться у повідомленні. В Огп уточнили, що батько заїхав на територію України 7 липня і наступного дня відвідав посольство КНР в місті Києві.

Обом затриманим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114 "Шпигунство".

зброяшпигунство
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