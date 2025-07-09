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Зеленський прибув до Рима, зустрінеться з Папою Римським і Келлогом

Уляна Кричковська, Сергій СидоренкоСереда, 9 липня 2025, 13:31
Зеленський прибув до Рима, зустрінеться з Папою Римським і Келлогом
Фото: Getty Images

У середу, 9 липня, президент Володимир Зеленський прибув до Рима, де зустрінеться із Папою Римським Левом XIV, а також американською делегацією.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Візит Зеленського до Італії відбувається в межах участі глави держави у Міжнародній конференції з відбудови України. Програму перебування в Римі президент розпочне з аудієнції у Папи Римського Лева XIV.

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Після цього Зеленський вирушить до офіційної резиденції президента Італії – Квіринальського палацу, де відбудеться офіційна церемонія зустрічі, представлення делегацій та спільне фотографування.

О 16:10 очікується, що розпочнеться двостороння зустріч президента України з президентом Італії Серджо Матареллою.

Пізніше, о 17:30, Зеленський зустрінеться зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом.

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Очікується, що під час візиту Зеленський проведе низку важливих зустрічей із лідерами держав та міжнародних організацій, спрямованих на посилення підтримки України.

Як відомо, 10 і 11 липня в Італії проходитиме Конференція з відновлення України, в якій візьме участь американська делегація разом зі спецпосланцем президента США щодо України Кітом Келлогом. 

У Конференції візьмуть участь президент Європейської ради Антоніу Кошта, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

Нагадаємо, федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер заявив про готовність Відня стати місцем проведення наступної Конференції з відновлення України. 

ІталіяСША
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