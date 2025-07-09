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Росіяни вранці дронами і бомбами атакували Донеччину: загинули 8 людей

Олександр ШумілінСереда, 9 липня 2025, 14:05
Росіяни вранці дронами і бомбами атакували Донеччину: загинули 8 людей
Фото прокуратури

Російські окупанти FPV-дроном і авіабомбами атакували населені пункти Родинське та Костянтинівка в Донецькій області, в результаті чого загинули 8 цивільних.

Джерело: повідомлення Донецької обласної прокуратури

Дослівно: "Сьогодні о 10:00 війська РФ вчергове обстріляли Родинське. Цього разу ворог поцілив по легкових автомобілях. Для атаки окупанти використали FPV-дрон.

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Один з транспортних засобів, у якому перебувало двоє людей, загорівся. Громадяни загинули на місці. Ще в одній автівці отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, водій та двоє пасажирів".

 
Фото прокуратури
 
Фото прокуратури

"Вже через 10 хвилин окупанти скинули дві авіабомби "ФАБ-250" з модулем УМПК по Костянтинівці. Перебуваючи на вулиці, загинули троє чоловіків 42, 53 й 71 років. Також поранено 59-річного містянина. У нього діагностовано мінно-вибухову травму й осколкові поранення. Стан потерпілого лікарі оцінюють як середньої тяжкості".

Деталі: Повідомляється, що у місцях влучань пошкоджено щонайменше 20 приватних будинків.

Донецьквійнаросійсько-українська війна
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