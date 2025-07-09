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ЄС не ухвалив 18-й пакет санкцій проти РФ через вето Словаччини – рішення перенесли на 11 липня

Тетяна Висоцька, Анастасія ПроцСереда, 9 липня 2025, 14:57
ЄС не ухвалив 18-й пакет санкцій проти РФ через вето Словаччини – рішення перенесли на 11 липня
Ілюстративне фото: Getty Images

Посли ЄС не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти Росії через те, що Словаччина не зняла своє вето під час засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper) 9 липня.

Джерело: кореспондентка "Європейської правди" з посиланням на умовах анонімності на трьох дипломатів ЄС, які обіймають високі посади і обізнані з перебігом перемовин

Деталі: Словаччина продовжує блокувати 18-й пакет санкцій проти Росії, а наступного разу це питання буде розглядатися на засіданні послів ЄС у п’ятницю, 11 липня, уточнили співрозмовники "ЄвроПравди".

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"Стосовно 18-го пакета санкцій досі немає згоди, оскільки Словаччина блокує його ухвалення", – повідомив один з європейських дипломатів.

Він додав, що це відбувається, незважаючи на те, що перемовини з Єврокомісією у Братиславі 3 липня були охарактеризовані як "гарні й продуктивні". 

"Серед представників держав ЄС насправді зростає обурення. Ми просто втрачаємо час, а мали б дати рішучу відповідь на нещодавні ганебні російські атаки", – поділився інший дипломат з "Європейською правдою". 

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"Питання щодо збереження стелі цін на нафту також лишається невирішеним, три держави-члени не хочуть її застосовувати", – додав третій співрозмовник "ЄвроПравди". 

Посли ЄС повернуться до розгляду 18-го пакета санкцій проти Росії у п’ятницю, 11 липня.

За даними джерел "Європейської правди", наразі планується, що згоди щодо санкційного пакета вдасться досягти цього тижня, і він буде затверджений Радою ЄС із закордонних справ у вівторок, 15 липня.

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ЄСсанкціїРосія
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