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Bloomberg: У ЄС пропонують закласти 100 млрд євро для України

Олег Павлюк, Олександр ШумілінСереда, 9 липня 2025, 17:55
Bloomberg: У ЄС пропонують закласти 100 млрд євро для України
Фото: Getty Images

Європейський Союз розглядає можливість створення фонду в розмірі 100 мільярдів євро для підтримки України в межах семирічного бюджету на 2028-2034 роки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію Bloomberg

Деталі: Фінансування у 100 мільярдів євро для України може стати частиною пропозиції Єврокомісії щодо семирічного бюджету, який має бути представлений наприкінці липня.

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Якщо держави ЄС схвалять цю пропозицію в межах бюджетних переговорів, це дозволить забезпечити Україні стабільну фінансову допомогу з 2028 року, зазначили джерела Bloomberg.

Передбачається, що фінансова допомога ЄС надаватиметься, як і зараз, у вигляді грантів та дешевих кредитів за умови виконання євроінтеграційних реформ.

Водночас, як зазначає Bloomberg, це не єдиний варіант довготривалої підтримки України, який обговорюється в Європейському Союзі, і не відомо, чи буде він схвалений.

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Імовірно, Угорщина блокуватиме цю ініціативу. У середу політичний радник угорського премʼєр-міністра Балаж Орбан розкритикував ідею надання Україні 100 мільярдів євро допомоги.

"Поки Європа не може вибратися з власної економічної, соціальної та безпекової кризи, Брюссель продовжує фінансувати війну – зброю замість миру, ще більше боргів замість конкурентоспроможної Європи", – написав він.

З початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Європейський Союз надав і зобовʼязався надати Україні майже 160 мільярдів євро допомоги, включно з 50 мільярдами євро в межах програми Ukraine Facility до 2027-го.

Разом з країнами "Групи семи" ЄС також створив для Києва інструмент у вигляді позики на суму 50 мільярдів доларів, який буде фінансуватися за рахунок коштів, отриманих від заморожених активів російського центрального банку.

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