Сирський: Кожна третя ворожа ціль, уражена Силами оборони в червні, – на рахунку СБС

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що заслухав змістовну доповідь нового командувача Сил безпілотних систем майора Роберта Бровді та розповів про результати, які демонструє СБС.

Джерело: генерал у Facebook

Пряма мова Сирського: "У червні кожна третя ворожа ціль – з усіх уражених Силами оборони України – на рахунку СБС.

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Загалом за попередній місяць угруповання Сил БпС уразило понад 19,6 тис. цілей, знищило – 5024. Зокрема знешкоджено 88 російських танків, 129 ББМ, 427 артилерійських систем, 31 РСЗВ.

Щодо особового складу противника, то на рахунку нашого угруповання СБС – загалом понад 4,5 тис. виведених з ладу росіян. Із них 2548 особи – ліквідовані".

командувач СБС Роберт Бровді фото з facebook головкома

Деталі: Серед найбільш дієвих підрозділів головком назвав наступні – "Птахи Мадяра", "Фенікс", "Ахіллес", Nemesis, "Степові хижаки", "Рарог".

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Головком сказав, що всіляко підтримує розвиток застосування дронів-перехоплювачів. "Чим більше в нас буде їх та навчених екіпажів, чим глибше ешелонуємо основні напрямки – тим спокійніше спатимуть українці в тилових містах" – вважає Сирський.

"Водночас ми бачимо, що противник теж не стоїть на місці, удосконалюється, поліпшує характеристики своїх ударних БпЛА, змінює тактику, дедалі ширше використовує оптоволокно, штучний інтелект, машинний зір для FPV, конструює "герані" з турбореактивним двигуном", – зазначив генерал.

Про все це йшлося у звіті розвідки. Сирський запевнив, що ЗСУ "готують ефективну протидію, будуть задіювати інноваційні проєкти БпС".

Пряма мова: "Зараз дуже важливий момент у війні. Вистояти на полі бою зможемо за умови вмілого використання дронів, збільшення їхньої кількості та якості. Безпілотники допомагають нам знищувати більше окупантів, а насамперед – піхоти, яка найбільш дієва в наступі. Водночас безпілотні системи допомагають зберігати життя наших воїнів – і БпЛА, і наземні роботизовані комплекси. Адже медична евакуація та логістика за допомогою НРК – теж серед наших пріоритетів".