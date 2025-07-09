Чехія підготує вісім українських пілотів F-16 до кінця 2026 року

Уряд Чехії схвалив пропозицію Міністерства оборони про підготовку українських льотчиків на винищувачах F-16.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на чеське Міноборони

Деталі: Згідно з рішенням чеського уряду, державне підприємство LOM Praha забезпечить 150 годин льотної підготовки максимум вісьмом українським пілотам до кінця 2026 року.

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"Пілоти будуть навчатися на літаках F-16, яких чеська армія не має на озброєнні, але українська сторона висловила зацікавленість також у навчанні на тренажерах і дозвукових літаках L-39", – ідеться в повідомленні.

Усі витрати чеської сторони на забезпечення навчання – 32 мільйони крон – будуть покриті з затвердженого бюджету Міністерства оборони Чехії, уточнили в уряді.

"Ми маємо потужності, ноу-хау та досвід і у співпраці з Армією Чеської Республіки готові запропонувати їх там, де це справді потрібно", – каже директор LOM Praha Їржі Протіва.

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