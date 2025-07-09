Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Чехія підготує вісім українських пілотів F-16 до кінця 2026 року

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 9 липня 2025, 18:38
Чехія підготує вісім українських пілотів F-16 до кінця 2026 року
F-16. ілюстративне фото Getty Images

Уряд Чехії схвалив пропозицію Міністерства оборони про підготовку українських льотчиків на винищувачах F-16.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на чеське Міноборони

Деталі: Згідно з рішенням чеського уряду, державне підприємство LOM Praha забезпечить 150 годин льотної підготовки максимум вісьмом українським пілотам до кінця 2026 року.

Реклама:

"Пілоти будуть навчатися на літаках F-16, яких чеська армія не має на озброєнні, але українська сторона висловила зацікавленість також у навчанні на тренажерах і дозвукових літаках L-39", – ідеться в повідомленні.

Усі витрати чеської сторони на забезпечення навчання – 32 мільйони крон – будуть покриті з затвердженого бюджету Міністерства оборони Чехії, уточнили в уряді.

"Ми маємо потужності, ноу-хау та досвід і у співпраці з Армією Чеської Республіки готові запропонувати їх там, де це справді потрібно", – каже директор LOM Praha Їржі Протіва.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

винищувачіЧехіядопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоКиїв під масованою комбінованою атакою РФ: вибухи та пожежі, є постраждалі
Гендиректорка соцмережі Х оголосила про відставку на тлі скандалу з чат-ботом Grok
Кремль про рішення ЄСПЛ проти Росії: Вважаємо нікчемними, виконувати не будемо
Сирський: Кожна третя ворожа ціль, уражена Силами оборони в червні, – на рахунку СБС
У Києві відмовились від запровадження ізраїльської системи оповіщення
відеоЗеленський зустрівся з Папою Римським
Усі новини...
винищувачі
Польща піднімала авіацію через масовану атаку РФ на Луцьк і Житомир
Румунія піднімала в повітря винищувачі через удари РФ по Україні
Винищувачі F-35 з осені захищатимуть ключовий хаб допомоги Україні у Польщі
Останні новини
03:22
Трамп ухилився від відповіді на запитання про паузу у військовій допомозі Україні
02:34
оновленоКиїв під масованою комбінованою атакою РФ: вибухи та пожежі, є постраждалі
02:08
оновленоПожежі та виклики "швидких", є постраждалі – наслідки атаки ворожих БпЛА на Київ
01:50
Оновлено від 00:06У Києві та області ППО працює по ворожих безпілотниках
01:28
Військова допомога Україні: США відновили деякі поставки після перерви – Reuters
00:30
Ворог з артилерії вдарив по Херсону, поранені троє людей
23:58
Новини економіки 9 липня: масштабні обшуки на митницях, на АЕС можуть зупинитись ремонти
23:57
боксВін заслужив на реванш: Усик – про другий бій з Дюбуа
23:52
"Укрпошта" повідомила, які пільги вводить для мешканців сіл
23:40
За що ми ненавидимо радянське минуле: огляд першого роману драматургині Лєни Лягушонкової
Усі новини...
Реклама:
Реклама: