Зеленський у Римі зустрічається зі спецпредставником Трампа щодо України

Зеленський і Келлог під час візиту останнього в Україну. фото ОП

В італійському Римі розпочалась зустріч президента України Володимира Зеленського зі спецпредставником президента США щодо України Кітом Келлогом.

Джерело: кореспондентка "Європейської правди" з Риму

Деталі: Зустріч проходить в рамках візиту Зеленського до італійської столиці, де головною подією 10-11 червня буде Конференція з питань відновлення України, яку цьогоріч організовує уряд Італії.

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Протокольна зустріч Зеленського та Келлога перед камерами ЗМІ не передбачала заяв обох посадовців та відповідей на запитання журналістів.

На зустрічі також присутні міністр закордонних справ Андрій Сибіга, очільник Міноборони Рустем Умєров, керівник ОПУ Андрій Єрмак, а також його заступник Павло Паліса.

Зустріч Зеленського та Келлога має місце після того, як США спершу призупинили постачання деякого озброєння Україні, а потім оголосили про відновлення поставок – зокрема, президент Дональд Трамп заявив, що Україна потребує зброї на тлі посилення російських атак.

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Члени команди Трампа зараз ведуть обговорення можливих поставок ракет для української ППО.

Передісторія:

Видання The Wall Street Journal повідомляло, що Трамп розмірковує над наданням Україні ще однієї системи Patriot.

Видання Axios інформувало, що США тиснуть на Німеччину, аби та продала Україні батарею Patriot.

Читайте детально про рішення президента Трампа відновити військову допомогу Україні на сайті "ЄП".