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Міністр оборони Франції розповів, навіщо Макрон зателефонував Путіну вперше за три роки

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 9 липня 2025, 19:10
Міністр оборони Франції розповів, навіщо Макрон зателефонував Путіну вперше за три роки
Себастьєн Лекорню. фото з Вікіпедії

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню стверджує, що тема іранської ядерної програми була однією з причин першого за три роки телефонного дзвінка президента Емманюеля Макрона лідеру Кремля Володимиру Путіну.

Джерело: Лекорню в інтервʼю газеті Valeurs actuelles, "Європейська правда"

Деталі: Очільник Міноборони підкреслив занепокоєність Франції розвитком іранської ядерної програми, особливо після останніх ударів Ізраїлю і США по ядерних обʼєктах Ірану.

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За його словами, для стримування ядерних амбіцій Ірану "треба працювати з членами Ради безпеки ООН, великими ядерними державами, незалежно від розбіжностей, які можуть бути з цими країнами в інших питаннях".

На уточнення, чи з цієї причини Макрон зателефонував Путіну 1 липня, глава французького Міноборони відповів: "Звичайно".

"Останній раз президент Макрон дзвонив Путіну у вересні 2022 року щодо атомної електростанції в Запоріжжі, в Україні, тобто щодо ядерної енергетики", – нагадав Лекорню.

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"Коли президент просив мене зателефонувати Сергію Шойгу, колишньому міністру оборони Росії, це було в основному для обговорення ядерних питань і боротьби з тероризмом", – додав він.

Передісторія:

МакронПутінФранція
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