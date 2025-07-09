Кремль про рішення ЄСПЛ проти Росії: Вважаємо нікчемними, виконувати не будемо
Середа, 9 липня 2025, 19:39
У Кремлі вважають нікчемними рішення Європейського суду з прав людини у справі "Україна та Нідерланди проти Росії".
Джерело: речник російського правителя Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує РБК, "Європейська правда"
Деталі: Пєсков зазначив, що Росія не збирається виконувати рішення ЄСПЛ.
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Пряма мова: "Не збираємося виконувати. Вважаємо їх нікчемними. Це все, що можна сказати".
Передісторія:
- 9 липня ЄСПЛ визнав порушення Росією багатьох статей Європейської конвенції з прав людини у великій міждержавній справі, що об’єднала скарги України та Нідерландів проти Росії стосовно численних порушень прав людини під час війни до й після 24 лютого 2022 року та щодо збиття рейсу MH17.
- Український суддя ЄСПЛ Микола Гнатовський назвав рішення суду історичним та зазначив, що це, ймовірно, найбільша і найважливіша справа за всю історію Суду.
- В українському Мін’юсті назвали безпрецедентним довгоочікуване рішення ЄСПЛ.