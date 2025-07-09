Кремль про рішення ЄСПЛ проти Росії: Вважаємо нікчемними, виконувати не будемо

У Кремлі вважають нікчемними рішення Європейського суду з прав людини у справі "Україна та Нідерланди проти Росії".

Джерело: речник російського правителя Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує РБК, "Європейська правда"

Деталі: Пєсков зазначив, що Росія не збирається виконувати рішення ЄСПЛ.

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Пряма мова: "Не збираємося виконувати. Вважаємо їх нікчемними. Це все, що можна сказати".

Передісторія: