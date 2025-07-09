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Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Сумщини: в області перебої зі світлом

Станіслав ПогоріловСереда, 9 липня 2025, 19:55
Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Сумщини: в області перебої зі світлом
фото: Getty Images

Через атаку російських окупантів на енергетику Сумщини, у двох районах та у самому обласному центрі виникли проблеми зі світлом, енергетики працюють над відновленням розподілу електроенергії.

Джерело: "Сумиобленерго" у Telegram, "Суспільне Суми"

Дослівно: "Шановні споживачі електроенергії! У кого зараз є перебої з розподілом електроенергії в м. Суми, Сумському та Охтирськосу районах – це через атаку армії РФ на енергетику Сумщини".

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Деталі: Перед  цим у Сумах було чутно звуки вибухів. Енергетики заначили, що з метою безпеки не розголошують деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії ворога.

"Працюємо в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю", - говориться у повідомленні.

Сумська областьенергетикаросійсько-українська війна
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