Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Сумщини: в області перебої зі світлом

Через атаку російських окупантів на енергетику Сумщини, у двох районах та у самому обласному центрі виникли проблеми зі світлом, енергетики працюють над відновленням розподілу електроенергії.

Джерело: "Сумиобленерго" у Telegram, "Суспільне Суми"

Дослівно: "Шановні споживачі електроенергії! У кого зараз є перебої з розподілом електроенергії в м. Суми, Сумському та Охтирськосу районах – це через атаку армії РФ на енергетику Сумщини".

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Деталі: Перед цим у Сумах було чутно звуки вибухів. Енергетики заначили, що з метою безпеки не розголошують деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії ворога.

"Працюємо в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю", - говориться у повідомленні.