Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві водій вкусив поліцейського: його затримали і доставили в ТЦК, оскільки був у розшуку

Валентина РоманенкоСереда, 9 липня 2025, 20:24
У Києві водій вкусив поліцейського: його затримали і доставили в ТЦК, оскільки був у розшуку
скриншот

9 липня в Telegram-каналах з’явився уривок відео, на якому чоловік кусає поліціянта, який намагається перевірити його військово-облікові документи. Патрульна поліція роз’яснила, що подія мала місце в кінці червня, та виклала свою версію подій.

Джерело: відео з соцмережі, Патрульна поліція Києва

Деталі: На відео, оприлюдненому в середу, інспектори намагаються встановити у водія дані про військовий облік. Чоловік відмовляється надати документи, апелюючи до "рішення Верховного суду". Водій також каже, що хоче зателефонувати адвокату. Один із патрульних відповідає, що чоловік зможе це зробити, водночас його просять вийти з машини. Далі поліцейський намагається відкрити двері зсередини через відкрите вікно. Тоді розпочинається фізичне протистояння: чоловік кусає патрульного, а поліцейський хапає його за волосся.

Реклама:

У поліції пояснюють, що 25 червня, патрулюючи Дарницький район, інспектори зупинили автомобіль BMW — водій якого проїхав на заборонний сигнал світлофора та мав закритий номерний знак на авто.

РЕКЛАМА:

Перевіривши інформацію про водія, згідно з базами даних, було встановлено, що він перебуває в розшуку ТЦК та СП за ст. 210 (Порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу) КУпАП.

Поліцейські кажуть, що повідомили про це громадянину, після чого останній, мовляв, почав нецензурно виражатися та агресивно поводитися. Патрульні повідомили, що затримають чоловіка.

Однак, під час затримання останній чинив спротив та вкусив поліцейського. Врешті порушника затримали, застосувавши фізичну силу, зазначають у Патрульній поліції.

Інспектори склали на чоловіка відповідні адмінматеріали, зокрема:

- протокол затримання;

- протокол за ст. 185 (Злісна непокора законній вимозі поліцейського) КУпАП;

- винесли постанову за ч. 1 ст. 121-3 (Керування транспортним засобом із закритим номерним знаком) КУпАП.

Затриманого вони доставили до Дарницького РТЦК.

поліціяКиївмобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлюєтьсяКиїв під масованою комбінованою атакою РФ: вибухи та пожежі, є постраждалі
Гендиректорка соцмережі Х оголосила про відставку на тлі скандалу з чат-ботом Grok
Кремль про рішення ЄСПЛ проти Росії: Вважаємо нікчемними, виконувати не будемо
Сирський: Кожна третя ворожа ціль, уражена Силами оборони в червні, – на рахунку СБС
У Києві відмовились від запровадження ізраїльської системи оповіщення
відеоЗеленський зустрівся з Папою Римським
Усі новини...
поліція
На Київщині чоловік до смерті побив дружину: поліція повідомила йому про підозру
На Прикарпатті чоловік вистрілив у авто і поранив 12-річного хлопчика – поліція
У Києві двоє іноземців демонстрували на вулиці свастику, їх затримали
Останні новини
04:18
фотоНа Тернопільщині в ДТП загинули четверо людей
03:22
Трамп ухилився від відповіді на запитання про паузу у військовій допомозі Україні
02:34
оновлюєтьсяКиїв під масованою комбінованою атакою РФ: вибухи та пожежі, є постраждалі
02:08
оновленоПожежі та виклики "швидких", є постраждалі – наслідки атаки ворожих БпЛА на Київ
01:50
Оновлено від 00:06У Києві та області ППО працює по ворожих безпілотниках
01:28
Військова допомога Україні: США відновили деякі поставки після перерви – Reuters
00:30
Ворог з артилерії вдарив по Херсону, поранені троє людей
23:58
Новини економіки 9 липня: масштабні обшуки на митницях, на АЕС можуть зупинитись ремонти
23:57
боксВін заслужив на реванш: Усик – про другий бій з Дюбуа
23:52
"Укрпошта" повідомила, які пільги вводить для мешканців сіл
Усі новини...
Реклама:
Реклама: