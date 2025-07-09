У Києві водій вкусив поліцейського: його затримали і доставили в ТЦК, оскільки був у розшуку

9 липня в Telegram-каналах з’явився уривок відео, на якому чоловік кусає поліціянта, який намагається перевірити його військово-облікові документи. Патрульна поліція роз’яснила, що подія мала місце в кінці червня, та виклала свою версію подій.

Джерело: відео з соцмережі, Патрульна поліція Києва

Деталі: На відео, оприлюдненому в середу, інспектори намагаються встановити у водія дані про військовий облік. Чоловік відмовляється надати документи, апелюючи до "рішення Верховного суду". Водій також каже, що хоче зателефонувати адвокату. Один із патрульних відповідає, що чоловік зможе це зробити, водночас його просять вийти з машини. Далі поліцейський намагається відкрити двері зсередини через відкрите вікно. Тоді розпочинається фізичне протистояння: чоловік кусає патрульного, а поліцейський хапає його за волосся.

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В Telegram-каналах з’явився уривок відео, на якому чоловік кусає поліціянта, який намагається перевірити його військово-облікові документи pic.twitter.com/q5PAghn0BA — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 9, 2025

У поліції пояснюють, що 25 червня, патрулюючи Дарницький район, інспектори зупинили автомобіль BMW — водій якого проїхав на заборонний сигнал світлофора та мав закритий номерний знак на авто.

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Перевіривши інформацію про водія, згідно з базами даних, було встановлено, що він перебуває в розшуку ТЦК та СП за ст. 210 (Порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу) КУпАП.

Поліцейські кажуть, що повідомили про це громадянину, після чого останній, мовляв, почав нецензурно виражатися та агресивно поводитися. Патрульні повідомили, що затримають чоловіка.

Однак, під час затримання останній чинив спротив та вкусив поліцейського. Врешті порушника затримали, застосувавши фізичну силу, зазначають у Патрульній поліції.

Інспектори склали на чоловіка відповідні адмінматеріали, зокрема:

- протокол затримання;

- протокол за ст. 185 (Злісна непокора законній вимозі поліцейського) КУпАП;

- винесли постанову за ч. 1 ст. 121-3 (Керування транспортним засобом із закритим номерним знаком) КУпАП.

Затриманого вони доставили до Дарницького РТЦК.