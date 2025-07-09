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Президент Італії на зустрічі з Зеленським заявив, що безпека України – це безпека Європи

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловСереда, 9 липня 2025, 21:10
Президент Італії на зустрічі з Зеленським заявив, що безпека України – це безпека Європи
Володимир Зеленський, Серджо Маттарелла, фото: ОП

Президент Італії Серджо Маттарелла, який приймав свого українського колегу Володимира Зеленського, заявив, що безпека України є невіддільною від безпеки Європи. Він наголосив, що Італія твердо підтримує український народ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ANSA

Пряма мова президента Італії: "Як було заявлено в декларації саміту НАТО, безпека України невіддільна від безпеки Європи, у боротьбі з тими, хто хоче повернутися до концепції панування у відносинах між державами, що змусило б нас зробити крок назад майже на століття.

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А посилення жорстоких бомбардувань Росією населення та цивільної інфраструктури зміцнює нашу рішучість стояти на боці України".

Він також заявив про пошук можливостей, "щоб покласти край цій драматичній ситуації".

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ЗеленськийІталіяУкраїнаЄС
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