Ворог обстріляв Харківщину: спалахнули пожежі, є поранені

Внаслідок чергових обстрілів російських окупаційних військ Харківщини 9 липня постраждали двоє людей.

Джерело: прокуратура Харківської області

Деталі: За даними слідства, орієнтовно о 14:20 у середу збройні сили РФ завдали ракетного удару по селищу Печеніги Чугуївського району. Внаслідок атаки спалахнули пожежі в приватних будинках. Поранення дістав 64-річний чоловік, медики надали йому допомогу. За попередніми даними, ворог застосував дві ракети типу С-300.

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Близько 17:25 окупанти обстріляли село Лісна Стінка Купʼянського району. Поранення дістав чоловік, його доставили до лікарні. Точний тип озброєння, з якого війська РФ вдарили по селу, встановлюється.