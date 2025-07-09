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Нотувала слова Зеленського: Єврокомісія звільнила перекладачку, яка порушила правила

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловСереда, 9 липня 2025, 22:41
Нотувала слова Зеленського: Єврокомісія звільнила перекладачку, яка порушила правила
фото: Getty Images

Європейська комісія звільнила перекладачку, найняту Європейським Союзом для допомоги під час проведення самітів, через побоювання щодо можливого порушення правил безпеки. Вона була фрилансеркою, яку залучили для допомоги лідерам ЄС у спілкуванні із Зеленським.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: У Єврокомісії зазначили, що вжили заходів у зв’язку з "інцидентом, пов’язаним із веденням нотаток" під час засідання Європейської ради 19 грудня 2024 року, в якому взяв участь президент України Володимир Зеленський.

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Згідно з кодексом поведінки Єврокомісії, під час закритих засідань, на яких обговорюються питання оборони та безпеки, заборонено робити письмові нотатки.

Ці правила були запроваджені у відповідь на побоювання щодо можливого шпигунства та випадкового передавання інформації ворожим державам, таким як Росія.

"Нотатки були негайно конфісковані. Після ретельного розгляду фактів Комісія вжила відповідних заходів, щоб запобігти повторенню такого інциденту. У цьому конкретному випадку було вирішено, що послуги цього перекладача більше не будуть використовуватися в майбутньому", – ідеться в заяві.

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За інформацією газети Le Monde, яка першою повідомила про інцидент, перекладачка була фрилансеркою, яку залучили для допомоги лідерам ЄС у спілкуванні із Зеленським.

В останні роки в ЄС розслідується низка звинувачень у шпигунстві. Минулого року співробітників Єврокомісії попередили про "реальну" загрозу з боку іноземних агентів.

Минулого року Європейський парламент застосував санкції до колишньої латвійської євродепутатки Тетяни Жданоки після підозр у тому, що вона працювала на Федеральну службу безпеки Росії.

ЄСЗеленськийзвільнення
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