Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Гендиректорка соцмережі Х оголосила про відставку на тлі скандалу з чат-ботом Grok

Станіслав ПогоріловСереда, 9 липня 2025, 23:37
Гендиректорка соцмережі Х оголосила про відставку на тлі скандалу з чат-ботом Grok
Лінда Яккаріно, фото: Getty Images

Генеральна директорка соцмережі Х Лінда Яккаріно повідомила, що залишає свою посаду після двох років керівництва компанією соціальних мереж Ілона Маска.

Джерело: CNN

Деталі: Повідомляється, що звільнення Яккаріно відбулося через день після того, як чат-бот компанії Grok почав використовувати антисемітські вислови у відповідях користувачам. Незрозуміло, чи пов'язані ці події.

Реклама:

Також рішення Яккаріно піти з посади відбулося через кілька місяців після того, як Маск продав X , свою компанію соціальних мереж, компанії xAI, що займається штучним інтелектом. Цей крок формально об'єднав дві структури, які вже були тісно пов'язані, але викликав питання щодо ролі Яккаріно в новій компанії в майбутньому.

РЕКЛАМА:

Яккаріно оголосила про своє рішення піти з посади у дописі на платформі, заявивши, що вона "безмежно вдячна" Маску за те, що він "довірив мені відповідальність за захист свободи слова, реорганізацію компанії та перетворення X на додаток для всього".

У той же час Яккаріно офіційно не назвала причини свого рішення залишити посаду.

Маск відповів на пост Яккаріно лаконічно: "Дякую за ваш внесок".

соцмережіМаск
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото У столиці через обстріл перекрили низку вулиць, міський транспорт змінив маршрути руху
оновлено від 2:34, відео, фото Київ зазнав масованої комбінованої атаки РФ: 2 загиблих та 16 постраждалих
Гендиректорка соцмережі Х оголосила про відставку на тлі скандалу з чат-ботом Grok
Кремль про рішення ЄСПЛ проти Росії: Вважаємо нікчемними, виконувати не будемо
Сирський: Кожна третя ворожа ціль, уражена Силами оборони в червні, – на рахунку СБС
У Києві відмовились від запровадження ізраїльської системи оповіщення
Усі новини...
соцмережі
Держтелебачення Ірану закликало громадян видалити WhatsApp
Франція розглядає класифікацію ще трьох соцмереж як порноплатформ
Макрон хоче заборонити соцмережі для дітей до 15 років після вбивства у школі
Останні новини
09:12
інтерв'юТарас Чмут: Часом командирам простіше місяцями казати, що ці позиції наші, а вони вже давно не наші
09:11
В Україні зріс попит на гібридні авто: найпопулярніші моделі червня
09:04
Росіяни вранці ударили дронами по Херсону: 2 поранених
08:54
Президент Чехії на конференції з відбудови України у Римі запропонує свій план
08:46
фото У столиці через обстріл перекрили низку вулиць, міський транспорт змінив маршрути руху
08:45
Генштаб: Минулої доби на фронті було понад 200 боїв
08:32
ЗМІ: після замаху на Трампа відсторонили шістьох співробітників секретної служби США
08:27
МВС: У Києві загинули 68-річна мешканка та 22-річна капрал поліції метрополітену
08:23
У Сенаті США сподіваються на схвалення проєкту з санкціями проти РФ у липні
08:10
ЗСУ за добу знешкодили 920 загарбників та 38 артсистем
Усі новини...
Реклама:
Реклама: