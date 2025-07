Гендиректорка соцмережі Х оголосила про відставку на тлі скандалу з чат-ботом Grok

Генеральна директорка соцмережі Х Лінда Яккаріно повідомила, що залишає свою посаду після двох років керівництва компанією соціальних мереж Ілона Маска.

Джерело: CNN

Деталі: Повідомляється, що звільнення Яккаріно відбулося через день після того, як чат-бот компанії Grok почав використовувати антисемітські вислови у відповідях користувачам. Незрозуміло, чи пов'язані ці події.

After two incredible years, I’ve decided to step down as CEO of 𝕏.



When @elonmusk and I first spoke of his vision for X, I knew it would be the opportunity of a lifetime to carry out the extraordinary mission of this company. I’m immensely grateful to him for entrusting me…