Гендиректорка соцмережі Х оголосила про відставку на тлі скандалу з чат-ботом Grok
Генеральна директорка соцмережі Х Лінда Яккаріно повідомила, що залишає свою посаду після двох років керівництва компанією соціальних мереж Ілона Маска.
Джерело: CNN
Деталі: Повідомляється, що звільнення Яккаріно відбулося через день після того, як чат-бот компанії Grok почав використовувати антисемітські вислови у відповідях користувачам. Незрозуміло, чи пов'язані ці події.
After two incredible years, I’ve decided to step down as CEO of 𝕏.— Linda Yaccarino (@lindayaX) July 9, 2025
When @elonmusk and I first spoke of his vision for X, I knew it would be the opportunity of a lifetime to carry out the extraordinary mission of this company. I’m immensely grateful to him for entrusting me…
Також рішення Яккаріно піти з посади відбулося через кілька місяців після того, як Маск продав X , свою компанію соціальних мереж, компанії xAI, що займається штучним інтелектом. Цей крок формально об'єднав дві структури, які вже були тісно пов'язані, але викликав питання щодо ролі Яккаріно в новій компанії в майбутньому.
Яккаріно оголосила про своє рішення піти з посади у дописі на платформі, заявивши, що вона "безмежно вдячна" Маску за те, що він "довірив мені відповідальність за захист свободи слова, реорганізацію компанії та перетворення X на додаток для всього".
У той же час Яккаріно офіційно не назвала причини свого рішення залишити посаду.
Маск відповів на пост Яккаріно лаконічно: "Дякую за ваш внесок".