Гендиректорка соцмережі Х оголосила про відставку на тлі скандалу з чат-ботом Grok

Генеральна директорка соцмережі Х Лінда Яккаріно повідомила, що залишає свою посаду після двох років керівництва компанією соціальних мереж Ілона Маска.

Джерело: CNN

Деталі: Повідомляється, що звільнення Яккаріно відбулося через день після того, як чат-бот компанії Grok почав використовувати антисемітські вислови у відповідях користувачам. Незрозуміло, чи пов'язані ці події.

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After two incredible years, I’ve decided to step down as CEO of 𝕏.



When @elonmusk and I first spoke of his vision for X, I knew it would be the opportunity of a lifetime to carry out the extraordinary mission of this company. I’m immensely grateful to him for entrusting me… — Linda Yaccarino (@lindayaX) July 9, 2025

Також рішення Яккаріно піти з посади відбулося через кілька місяців після того, як Маск продав X , свою компанію соціальних мереж, компанії xAI, що займається штучним інтелектом. Цей крок формально об'єднав дві структури, які вже були тісно пов'язані, але викликав питання щодо ролі Яккаріно в новій компанії в майбутньому.

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Яккаріно оголосила про своє рішення піти з посади у дописі на платформі, заявивши, що вона "безмежно вдячна" Маску за те, що він "довірив мені відповідальність за захист свободи слова, реорганізацію компанії та перетворення X на додаток для всього".

У той же час Яккаріно офіційно не назвала причини свого рішення залишити посаду.

Маск відповів на пост Яккаріно лаконічно: "Дякую за ваш внесок".