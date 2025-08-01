Росіяни обстріляли Запорізький район: одна людина загинула, ще одну поранено
П'ятниця, 1 серпня 2025, 05:46
Унаслідок чергової атаки російських військ на Запорізьку область загинув чоловік, ще один місцевий мешканець зазнав поранень.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров
Деталі: За словами Федорова, 1 серпня внаслідок російських ударів по Запорізькому району постраждали двоє мирних мешканців.
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У селі Веселянка російський снаряд влучив у приватний житловий будинок. В результаті обстрілу загинув 63-річний чоловік.
У Малокатеринівці ворожий обстріл спричинив пошкодження житлового будинку та пожежу 65-річний місцевий житель зазнав поранень. Йому надається необхідна медична допомога.