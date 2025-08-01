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Трамп запровадив нові імпортні мита для понад 60 країн

Іван Д'яконовП'ятниця, 1 серпня 2025, 06:24
Трамп запровадив нові імпортні мита для понад 60 країн
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп підписав пакет указів про запровадження тарифів у розмірі від 10% до 41% на імпорт товарів із 69 країн і територій, включно з Європейським Союзом. Згідно з указом, нові імпортні мита набудуть чинності через сім днів, за винятком Канади – щодо неї обмеження починають діяти негайно.

Джерело: виконавчий указ Трампа на сайті Білого дому, Financial Times

Деталі: У виконавчому документі говориться, що мета запроваджених мит – скорочення торговельного дефіциту, який у Білому домі назвали "незвичайною та надзвичайною загрозою для національної безпеки та економіки США".

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Найвищі мита отримали Сирія (41%), Лаос і Бірма (по 40%). Найнижчі – 10% – надані Великій Британії та окремо її Фолклендським островам.

Проти Тайваню – найважливішого у світі експортера напівпровідників Трамп запровадив 20% тариф. 

Деякі партнери США, зокрема Велика Британія, ЄС і Японія, встигли укласти угоди вчасно – хоча критики в цих країнах ставлять під сумнів результати досягнутих домовленостей. 

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Особливо гостро нові мита вдарили по Канаді. Попри останні спроби прем’єр-міністра Марка Карні домовитися з Трампом, угоди досягти не вдалося. Міністр торгівлі США Говард Лутнік в ефірі Fox News заявив, що Карні "ігнорував політичні реалії", зокрема оголосивши про визнання Палестинської держави в розпал переговорів, що розлютило Трампа.

Окремий президентський указ щодо Канади передбачає запровадження 35-відсоткового мита вже з п’ятниці, 1 серпня. Для інших країн мита почнуть діяти через тиждень, аби надати митним органам час на впровадження.

Водночас товари, які відповідають умовам Північноамериканської торговельної угоди (USMCA) – товари, вироблені повністю з сировини Північної Америки або з використанням глибокої переробки імпортних ресурсів – залишаються звільненими від підвищених тарифів.

Президент Тайваню Лай Цинде назвав 20% мито, яке США запровадили на імпорт із його країни, "тимчасовим" і висловив сподівання, що воно може бути знижене в результаті подальших переговорів.

тарифиСША
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