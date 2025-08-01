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Генштаб оновив дані про втрати РФ – ще мінус 940 окупантів за добу

Ірина БалачукП'ятниця, 1 серпня 2025, 07:09
Генштаб оновив дані про втрати РФ – ще мінус 940 окупантів за добу
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оброни за минулу добу знешкодили 940 російських загарбників та 33 артилерійські системи.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 1.08.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1 054 200 (+940) осіб,
  • танків – 11 068 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 23 068 (+2) од,
  • артилерійських систем – 30 944 (+33) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 057 (+163) од,
  • крилатих ракет – 3 551 (+3) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56 894 (+72) од.

Дані уточнюються.

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