Генштаб оновив дані про втрати РФ – ще мінус 940 окупантів за добу
П'ятниця, 1 серпня 2025, 07:09
Сили оброни за минулу добу знешкодили 940 російських загарбників та 33 артилерійські системи.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 1.08.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1 054 200 (+940) осіб,
- танків – 11 068 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 23 068 (+2) од,
- артилерійських систем – 30 944 (+33) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 057 (+163) од,
- крилатих ракет – 3 551 (+3) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 56 894 (+72) од.
Дані уточнюються.